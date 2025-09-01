Università Calabria: +197 milioni per il futuro.

Un significativo impulso per il futuro dell’istruzione superiore in Calabria si concretizza con l’aumento sostanziale delle risorse destinate alle sue università.

Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), lo strumento primario attraverso cui lo Stato eroga finanziamenti agli atenei per coprire spese operative e personale, vedrà un incremento di 197.420.884 euro per il 2025.

Questa cifra, sancita da un decreto ministeriale firmato dal Ministro dell’Università e Ricerca, rappresenta un segnale tangibile dell’impegno nazionale a rafforzare il sistema universitario italiano e, in particolare, a sostenere il tessuto accademico calabrese.

L’incremento complessivo per le università calabresi, pari al 2% rispetto all’anno precedente, si inserisce in un quadro più ampio che vede un aumento complessivo del FFO di ben 336 milioni di euro, raggiungendo un totale di 9,4 miliardi di euro a livello nazionale.

Questa manovra finanziaria delinea una politica di investimento strategico volto a stimolare la ricerca, promuovere l’innovazione e attrarre talenti, elementi cruciali per la crescita economica e sociale del Paese.

Il Ministro Bernini ha sottolineato come il FFO sia “l’asse portante” di un percorso di crescita, evidenziando che investire nell’istruzione superiore è fondamentale per la competitività e il progresso, non solo per il futuro del Paese.

Questo stanziamento rappresenta non solo un aumento numerico, ma un vero e proprio cambio di paradigma nel modo in cui lo Stato percepisce e sostiene le istituzioni accademiche, trasformandole in motori di sviluppo e di progresso.

La ripartizione delle risorse tra le università calabresi riflette la diversità e la specificità dei loro ambiti di ricerca e offerta formativa.

L’Università “Magna Graecia” di Catanzaro riceverà 55.495.237 euro, un segnale di sostegno a un ateneo con un forte legame con la storia e la cultura del Mediterraneo.

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria potrà contare su 31.722.931 euro, un investimento nell’eccellenza di una realtà accademica proiettata sulle sfide del mondo globale.

Infine, l’Università della Calabria di Rende, polo di ricerca e formazione di eccellenza, riceverà 110.202.716 euro, consolidando il suo ruolo di motore di sviluppo locale e nazionale.

L’aumento delle risorse destinate alle università calabresi è il riflesso di una visione più ampia, che riconosce il ruolo cruciale del sistema universitario nel promuovere l’innovazione, favorire la creazione di competenze e affrontare le sfide del futuro.

Questo investimento rappresenta una speranza per gli studenti, i ricercatori e l’intera comunità calabrese, aprendo nuove opportunità di crescita e sviluppo.

In sintesi, non si tratta solo di un aumento di fondi, ma di un investimento nel futuro del Paese, un futuro costruito sull’eccellenza della ricerca e sulla formazione di nuove generazioni di professionisti preparati ad affrontare le sfide del XXI secolo.