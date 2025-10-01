Valditara in Calabria: scuole innovative contro lo spopolamento

Durante un recente tour nelle scuole della provincia di Reggio Calabria, il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha offerto una panoramica stimolante delle strategie del governo per rivitalizzare il sistema scolastico, con particolare attenzione alle aree interne e alle sfide demografiche che le caratterizzano.

La visita, che ha interessato l’Istituto comprensivo Sant’Eufemia – Sinopoli – Melicuccà, il Liceo scientifico Enrico Fermi, il Liceo scientifico Leonardo Da Vinci e il Liceo Alessandro Volta, ha messo in luce come le scuole calabresi stiano cogliendo le opportunità offerte da programmi innovativi come Agenda Sud e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’esperienza di Sant’Eufemia d’Aspromonte, in particolare, ha rappresentato un esempio emblematico di come le risorse pubbliche possano essere utilizzate in modo creativo per promuovere un’istruzione di qualità.

L’integrazione di progetti teatrali, laboratori didattici e iniziative comunitarie, finanziati tramite Agenda Sud, ha dimostrato la capacità delle scuole di trasformare le sfide in opportunità di crescita e sviluppo.

L’investimento in infrastrutture digitali, con l’introduzione di lavagne elettroniche e tablet, ha ulteriormente amplificato le potenzialità dell’offerta formativa, dotando gli studenti e i docenti di strumenti all’avanguardia.

Il Ministro ha espresso il suo apprezzamento per l’entusiasmo e l’impegno profusi dalla comunità calabrese nel perseguire un futuro di progresso e prosperità attraverso l’istruzione.

Ha sottolineato come la regione si stia distinguendo come pioniere nell’applicazione dell’intelligenza artificiale alla didattica, con un progetto pilota lanciato a Platì che ha già prodotto risultati incoraggianti nella personalizzazione dei percorsi di apprendimento.

Un tema centrale del discorso di Valditara è stata la necessità di superare le tradizionali dicotomie tra istruzione liceale e formazione tecnico-professionale, sottolineando come entrambe le opzioni offrano solide basi per l’inserimento nel mondo del lavoro e per lo sviluppo di competenze specifiche.

La sua visione mira a promuovere una cultura che valorizzi l’istruzione come motore di crescita sociale ed economica, incoraggiando le famiglie a considerare anche percorsi formativi non esclusivamente orientati al “gymnasium” accademico.

Di fronte al problema dello spopolamento delle aree interne, il Ministro ha annunciato un cambio di rotta rispetto alle politiche precedenti, concedendo alle regioni maggiore flessibilità nella gestione del numero di studenti per scuola.

Ha inoltre evidenziato l’importanza della legge sulla montagna, che prevede incentivi e agevolazioni per i docenti che scelgono di lavorare nelle località più isolate e disagiate, contribuendo così a contrastare il declino demografico e a garantire un servizio scolastico di qualità anche nelle aree più remote.

Il suo obiettivo è quello di costruire un sistema scolastico equo e inclusivo, capace di rispondere alle esigenze specifiche di ogni territorio e di offrire a tutti gli studenti le stesse opportunità di successo.