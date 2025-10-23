Vandalismo a Rossano: Attacco alla sede comunale, ferita al tessuto sociale.

Nella quiete notturna, un atto di vandalismo deliberato ha colpito la delegazione comunale di Rossano a Corigliano-Rossano, lasciando dietro di sé un quadro di disordine e distruzione.

La scoperta, fatta questa mattina dall’équipe dei dipendenti in procinto di iniziare il turno, ha rivelato una scena agghiacciante: arredi sventrati, documenti sparsi al vento, una stanza intera profanata da scritte e segni di una rabbia inespressa.

L’ingresso forzato, con la porta divelta, testimonia l’intenzione di penetrare nel cuore dell’istituzione, violando la sacralità dello spazio dedicato all’amministrazione e al servizio della comunità.

L’intervento immediato delle forze dell’ordine, affiancate da un team della scientifica, ha dato il via a un’indagine meticolosa volta a ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.

La squadra scientifica, operando con rigore, raccoglie tracce e impronte, elementi cruciali per tracciare la catena degli eventi e fornire elementi concreti all’inchiesta.

L’attenzione si concentra sull’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, una fonte di informazioni potenzialmente determinante per svelare l’identità degli autori di questo gesto eclatante.

Questo atto, ben oltre il mero danneggiamento materiale, rappresenta una grave ferita al tessuto sociale e istituzionale.

Solleva interrogativi profondi sulla sicurezza delle sedi pubbliche, sulla tolleranza verso forme di violenza e sulla necessità di rafforzare il senso di responsabilità civica.

L’azione vandalica, in un contesto di crescente polarizzazione politica e sociale, potrebbe essere il sintomo di un disagio più ampio, un grido di protesta distorto e autodistruttivo.

L’amministrazione comunale, esprimendo profondo sgomento per l’accaduto, promette di collaborare pienamente con le autorità giudiziarie e di adottare misure di sicurezza più stringenti per prevenire il ripetersi di episodi simili.

La ricostruzione della sede, oltre all’aspetto materiale, dovrà portare con sé una riflessione collettiva sulla necessità di difendere i valori democratici e di promuovere una cultura del rispetto e della legalità.

L’episodio si configura come un campanello d’allarme, un monito a proteggere le istituzioni che rappresentano il pilastro della convivenza civile.