Vandalismo a Vibo Valentia: Attacco all’impegno ambientale dell’AnpanaGepa

Un atto di inqualificabile vandalismo ha recentemente mirato l’Associazione AnpanaGepa, pilastro di impegno civico e vigilanza ambientale nella provincia di Vibo Valentia. L’aggressione, manifestatasi attraverso la rottura del vetro anteriore sinistro di un’auto di servizio cruciale per le attività delle Guardie Ecozoofile, rappresenta un attacco diretto non solo a un bene materiale, ma a un’istituzione che incarna la tutela del territorio e la sicurezza della comunità.L’AnpanaGepa, da anni protagonista attivo nella salvaguardia dell’ambiente, nella protezione della fauna selvatica e nel supporto alle operazioni di protezione civile, si pone come un presidio fondamentale per la prevenzione dei reati ambientali. Il suo intervento non si limita all’ordinario controllo del territorio; l’associazione è in prima linea durante eventi critici come emergenze naturali, calamità che richiedono interventi immediati e coordinati, e promuove iniziative educative volte a instillare un senso di legalità e rispetto per l’ambiente nelle nuove generazioni.La nota ufficiale dell’associazione esprime un profondo sconcerto e preoccupazione, sottolineando come questo gesto non sia semplicemente un danno economico, ma un tentativo di minare l’impegno disinteressato di chi dedica le proprie energie al bene comune. Si tratta di un attacco alla dedizione, alla perseveranza e alla passione di volontari che operano spesso nell’ombra, senza ricerca di riconoscimenti, ma guidati da un forte senso di responsabilità sociale.Le indagini sono state immediatamente avviate dai Carabinieri della Stazione di Filandari, con il supporto della Polizia di Stato di Vibo Valentia, che stanno vagliando tutte le ipotesi possibili per identificare i responsabili. L’ampiezza dell’indagine riflette la gravità dell’atto, che colpisce un’organizzazione cruciale per la sicurezza e il benessere del territorio.Un’ondata di solidarietà ha travolto l’associazione, manifestando il sostegno della cittadinanza, di altre associazioni ambientaliste e delle istituzioni locali. Questo sostegno tangibile testimonia l’apprezzamento e la fiducia riposta nell’AnpanaGepa e nel suo operato. Nonostante l’episodio, l’associazione ribadisce con fermezza la propria intenzione di continuare senza esitazioni le proprie attività, rifiutando di cedere a qualsiasi forma di intimidazione, e confermando il proprio impegno costante per la tutela dell’ambiente e la sicurezza della comunità vibonese. L’atto vandalico non spegnerà la passione e la determinazione di chi crede in un futuro più sostenibile e sicuro per il territorio.