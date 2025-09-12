Vibo Valentia in lutto: addio a Francesco, bambino di tre anni.

Vibo Valentia si raccoglie in un lutto profondo, un velo di dolore che avvolge la città in seguito alla tragica scomparsa di Francesco Mirabelli, un bambino di soli tre anni e mezzo.

L’evento, una ferita aperta nel tessuto sociale vibonese, ha generato una risposta commossa e sentita da parte dell’amministrazione comunale, che ha proclamato il lutto cittadino in concomitanza con le esequie.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Vincenzo Francesco Romeo, non è semplicemente un atto formale, ma un riconoscimento tangibile della sofferenza che pervade la comunità.

La scomparsa di Francesco trascende la dimensione di una notizia di cronaca locale; è un monito sulla precarietà dell’esistenza, un brusco risveglio alla consapevolezza della fragilità della vita, soprattutto quando spezzata in tenera età.

La perdita di un bambino, simbolo di innocenza e futuro, risuona come un’eco dolorosa che interroga le coscienze e stimola una riflessione più ampia sulla sicurezza dei luoghi dedicati al gioco e all’intrattenimento dei minori.

In segno di rispetto e partecipazione al cordoglio, le bandiere del Palazzo Municipale ondeggiano a mezz’asta, un gesto simbolico che mira a unificare il sentimento collettivo.

L’ordinanza del sindaco estende l’invito alla condivisione, sollecitando attività commerciali, uffici pubblici e organizzatori di eventi ad adottare un comportamento consono, volto a creare un contesto di raccoglimento e dignità durante la giornata dei funerali.

Si tratta di un appello alla responsabilità civile, un invito a sospendere, almeno temporaneamente, le attività quotidiane per onorare la memoria del piccolo Francesco e offrire conforto alla sua famiglia.

Il sindaco Romeo, con questo atto amministrativo, intende altresì sottolineare l’unità di intenti e di spirito che anima la comunità vibonese di fronte a una tragedia di tale portata.

Il cordoglio espresso non è solo un sentimento personale, ma una manifestazione di solidarietà e vicinanza alla famiglia Mirabelli.

Messaggi di profondo dolore sono giunti anche dal presidente del consiglio comunale, Antonio Iannello, a nome di tutta l’assemblea civica, testimonianza di un lutto che coinvolge l’intera città.

La scomparsa di Francesco rappresenta una ferita che richiederà tempo per rimarginarsi, ma il ricordo del suo sorriso e della sua breve esistenza rimarrà impresso nel cuore di Vibo Valentia, stimolando una riflessione costante sull’importanza di proteggere e valorizzare la vita dei più piccoli.