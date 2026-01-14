Vibo Valentia: WeDei, l’anima digitale di un tesoro nascosto.

Vibo Valentia: un’anima digitale per un tesoro di esperienzeLa provincia di Vibo Valentia, scrigno di bellezze naturali, artistiche e culturali, si proietta verso il futuro grazie a WeDei, una piattaforma digitale innovativa nata per connettere visitatori e operatori locali.

Più che un semplice sito web, WeDei si configura come un ecosistema di opportunità, volto a svelare la vera essenza di un territorio spesso relegato a un’immagine estiva, ma che custodisce una ricchezza inestimabile di tradizioni, saperi e paesaggi.

L’iniziativa, frutto dell’ingegno di Vincenzo Cutrullà e Danilo Ceraso, due giovani vibonesi profondamente legati al proprio territorio, risponde alla crescente necessità di una promozione turistica dinamica, personalizzata e accessibile.

La piattaforma non mira a sostituire la scoperta spontanea, ma ad amplificarla, fornendo strumenti di orientamento e connessione che facilitino un’immersione autentica nella vita locale.

L’architettura di WeDei è pensata per rispondere alle esigenze di un turismo sempre più esigente, desideroso di esperienze immersive e personalizzate.

Attraverso un’interfaccia intuitiva, i visitatori possono esplorare un ventaglio di possibilità: dai tour guidati alla scoperta di borghi medievali, alle escursioni in barca lungo la costa ionica, fino alla partecipazione a sagre e feste patronali che celebrano l’identità locale.

Il cuore pulsante di WeDei risiede nella sua capacità di valorizzare la filiera del turismo esperienziale.

L’utente può interagire direttamente con gli attori locali – ristoratori, artigiani, produttori agricoli, guide turistiche – prenotando corsi di cucina tradizionale, degustazioni di prodotti tipici, laboratori di ceramica e visite guidate in aziende agricole.

Questo approccio favorisce un contatto diretto con le comunità locali, creando opportunità di scambio culturale e di sviluppo economico.

La piattaforma si distingue per la sua visione a 360 gradi sulla valorizzazione del territorio.

Cutrullà e Ceraso sottolineano con forza l’importanza di superare la stagionalità del turismo, promuovendo eventi e attività durante tutto l’anno.

La vera anima di un luogo, infatti, si rivela nelle sue storie, nelle sue tradizioni e nella sua gente, al di là delle cartoline estive.

WeDei aspira a diventare un ponte tra il visitatore e questa autentica essenza, offrendo un caleidoscopio di esperienze che celebrano il patrimonio immateriale e tangibile della provincia.

Guardando al futuro, l’evoluzione di WeDei prevede la trasformazione in un’applicazione mobile, per rendere l’esperienza ancora più fruibile e interattiva.

L’impegno verso il territorio si concretizza anche nella gratuità del servizio, offerto a tutte le strutture ricettive locali, hotel, BeB, case vacanze, operatori turistici, creando una rete di collaborazione e sviluppo condiviso.

WeDei non è solo una piattaforma digitale, ma uno strumento concreto per il futuro del turismo a Vibo Valentia, un invito a riscoprire un territorio ricco di sorprese e autenticità.