Vibonese, Nocera Terinese: Emergenza, Precarietà e Speranze di Futuro

L’emergenza meteorologica che sta flagellando la costa vibonese, con particolare riferimento a Nocera Terinese Marina, evidenzia una vulnerabilità strutturale del territorio che si protrae da anni, alimentando un crescente senso di precarietà tra i residenti.

L’allerta idrogeologica, tradottasi in un rischio concreto di inondazioni, ha imposto un immediato intervento di gestione dell’emergenza da parte dell’amministrazione comunale, a riprova di una situazione che richiede risposte non solo immediate ma, soprattutto, durature.

Il sindaco Saverio Russo ha riconosciuto la persistenza di questa problematica, che affligge il centro abitato da oltre un decennio, sottolineando come le sole azioni di contenimento dell’emergenza non possano più costituire la risposta definitiva a un disagio che mina la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.

L’esperienza accumulata in questi anni ha reso evidente la necessità di superare una logica di reazione e abbracciare un approccio proattivo, basato su soluzioni infrastrutturali capaci di mitigare i rischi e ripristinare un senso di stabilità.

L’amministrazione comunale ha costantemente dimostrato un impegno tangibile, intervenendo tempestivamente in situazioni di crisi, ma è consapevole che tali interventi, pur necessari, rappresentano solo una palliativo.

La realizzazione delle barriere di protezione, da tempo auspicata, si configura quindi come l’intervento strutturale imprescindibile per affrontare in modo definitivo la criticità.

Il progetto, giunto a uno stadio avanzato, è ora al vaglio degli enti competenti, in attesa della conclusione della Conferenza dei servizi indetta dalla Regione Calabria, un passaggio cruciale per l’acquisizione degli ultimi pareri necessari.

La successiva fase, altrettanto importante, prevede l’indizione della gara d’appalto, un momento decisivo per l’affidamento dei lavori e l’avvio concreto della realizzazione dell’opera.

L’amministrazione comunale si impegna a monitorare costantemente ogni fase dell’iter procedurale, mantenendo un dialogo aperto e collaborativo con la Regione Calabria e con tutti gli organi coinvolti.

Il traguardo perseguito è duplice: garantire la sicurezza degli abitanti e restituire loro la serenità, attraverso una risposta concreta e duratura a una criticità che non può essere più ignorata o rimandata.

L’amministrazione comunale ribadisce il proprio impegno a fornire ai cittadini informazioni complete e trasparenti su ogni sviluppo del progetto, nella consapevolezza che la fiducia e la partecipazione attiva della comunità rappresentano il fondamento di un futuro più sicuro e resiliente per Nocera Terinese Marina.

Si tratta di un investimento non solo infrastrutturale, ma anche di fiducia e di futuro per l’intera comunità.