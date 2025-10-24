Violenza in carcere: sovrintendente aggredito, allarme sicurezza.

Un episodio di inaudita violenza ha scosso il carcere di Vibo Valentia, dove un detenuto ha inferto un’aggressione brutale a un sovrintendente della Polizia Penitenziaria, provocandogli una frattura del setto nasale e multiple lesioni.

L’atto, apparentemente legato a una comunicazione telefonica, è stato sedato tempestivamente dall’intervento di un collega, mentre il poliziotto ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.

Questo evento, gravemente allarmante, non è un caso isolato, ma il sintomo acuto di una crisi sistemica che affligge il sistema penitenziario italiano, e in particolare quello calabrese.

I sindacati di categoria, Osapp e Sappe, lanciano un grido d’allarme, denunciando un progressivo deterioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza per il personale penitenziario, unita a una crescente pericolosità per la collettività.

La carenza di personale si configura come una ferita aperta: in Calabria mancano circa 300 agenti, mentre a livello nazionale la carenza strutturale supera le 17.000 unità.

Questo deficit numerico si traduce in turni estenuanti, carichi di lavoro insostenibili e una crescente difficoltà nel garantire la sicurezza all’interno delle strutture detentive, compromettendo la possibilità di applicare misure di prevenzione efficaci e di offrire un percorso di riabilitazione ai detenuti.

Il sovraffollamento, con oltre 16.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, aggrava ulteriormente la situazione, creando un ambiente claustrofobico e potenzialmente esplosivo.

La compressione dei diritti fondamentali del personale penitenziario, derivante dalla necessità di ottimizzare risorse limitate, genera frustrazione e rischia di compromettere la qualità del servizio offerto.

Le denunce dei sindacati evidenziano una preoccupante assenza di controllo e di intervento da parte delle istituzioni, lasciando il personale penitenziario in una condizione di vulnerabilità e di costante pericolo.

Nonostante i segnali di allarme, la risposta delle autorità si è dimostrata inadeguata, alimentando un senso di abbandono e di impotenza.

Il Sappe aveva precedentemente sollevato la questione con la prefetta di Vibo Valentia, che si è mostrata disponibile ad intercedere presso le competenti autorità, riconoscendo la gravità della situazione.

Tuttavia, le parole non bastano: è necessario un intervento concreto e risolutivo, che affronti le cause profonde della crisi e ripristini un clima di sicurezza e di rispetto all’interno delle carceri.

Il personale di Polizia Penitenziaria, ormai sull’orlo dell’esasperazione, attende con ansia la visita della prefetta e confida in un rapido e significativo aumento dell’organico, accompagnato dall’adozione di nuove strategie organizzative e gestionali che favoriscano un ambiente lavorativo più sereno e sicuro.

La riabilitazione del sistema penitenziario non è solo una questione di ordine pubblico, ma un imperativo etico e sociale che riguarda l’intera comunità.