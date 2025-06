Il Cono d’Ombra: La Scomparsa di Denis Bergamini, un’Indagine a Cielo Aperto

Il Cono d’Ombra: Un’Indagine a Misura di Verità tra Silenzi e SospettiDopo il successo del podcast omonimo, Sky Original presenta *Il Cono d’Ombra*, una docuserie di quattro episodi che scava a fondo nel mistero che avvolge la scomparsa di Denis Bergamini, giovane calciatore del Cosenza, deceduto tragicamente nel 1989. La serie, in esclusiva su Sky Tg24, Sky Crime, Sky Documentaries, Sky Sport e in streaming su Now, non si limita a riproporre i fatti, ma si propone come un’indagine complessa e stratificata, un tentativo di restituire dignità alla memoria di un ragazzo e alla sofferenza della sua famiglia.Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, con la regia curata da quest’ultimo, la docuserie è una coproduzione di Sky Tg24, Sky Crime e Sky Documentaries, realizzata in collaborazione con TapelessFilm e con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. Pablo Trincia, figura centrale del progetto, non è solo il narratore, ma anche un ricercatore instancabile, che ripercorre i luoghi della vicenda, confrontandosi con testimoni e documenti inediti, con l’obiettivo di svelare le zone d’ombra che hanno oscurato la verità per oltre trent’anni.La sera del 18 novembre 1989, Denis Bergamini, promettente calciatore del Cosenza, perde la vita in un incidente stradale sulla Statale Jonica, investito da un camion. Da allora, la sua morte è stata oggetto di un acceso dibattito, alimentato da incongruenze, silenzi e reticenze. La docuserie si confronta con le molteplici ipotesi che si sono succedute nel tempo: suicidio per una delusione amorosa? Fatale incidente? Omicidio volontario? E, al di là delle dinamiche personali, l’ombra di attività illecite – scommesse clandestine, legami con la ‘ndrangheta – ha contribuito a rendere il caso ancora più intricato e doloroso.*Il Cono d’Ombra* non si accontenta di presentare una cronologia degli eventi, ma ne indaga le implicazioni sociali e culturali, analizzando il contesto storico e geografico in cui la tragedia si è consumata. Attraverso interviste esclusive con familiari, amici e persone vicine a Denis, la serie restituisce la complessità del personaggio, svelando aspetti della sua personalità spesso trascurati. Le immagini di repertorio, le ricostruzioni basate sulle testimonianze rese in sede processuale e alcuni video amatoriali girati dallo stesso Denis Bergamini offrono uno sguardo inedito sulla vicenda, alimentando la riflessione e stimolando nuove domande. La docuserie si configura, dunque, come un’opera di cronaca complessa e stratificata, capace di coniugare l’indagine giornalistica con la narrazione cinematografica, con l’ambizione di restituire verità e giustizia alla memoria di Denis Bergamini e di illuminare le zone d’ombra di un caso che ha segnato profondamente la storia della Calabria. Un viaggio emozionante e sconvolgente, che invita lo spettatore a interrogarsi sul significato della verità, del silenzio e della responsabilità.