Kino Guarimba: Cinema, Culture e Creatività ad Amantea

Un crogiolo di culture e creatività cinematografica si concentra ad Amantea, in Calabria, per l’undicesima edizione di Kino Guarimba, un laboratorio intensivo che trascende i confini geografici e consolidandosi come punto di riferimento internazionale per la formazione e la produzione cinematografica partecipativa. Cinquanta professionisti del settore – attori, registi, tecnici, sceneggiatori – provenienti da ventiquattro nazioni, distribuite su tutti i continenti, si sono riuniti per un’esperienza immersiva che fonde l’apprendimento specialistico con l’integrazione nella comunità locale.Dall’Argentina al Venezuela, passando per il Brasile, la Cina, la Colombia, la Finlandia, l’Irlanda, la Corea del Sud, la Spagna, il Regno Unito e l’Ucraina, la varietà di background e prospettive arricchisce l’atmosfera di Kino Guarimba, alimentando un fertile terreno per l’innovazione e lo scambio di conoscenze. Questo melting pot umano trasforma il piccolo comune tirrenico di Amantea in un effervescente centro di produzione cinematografica, un palcoscenico a cielo aperto dove le storie prendono forma.L’edizione 2024 introduce collaborazioni significative, tra cui la partnership con il Khoros Film Festival del Gambia, che ha permesso l’ingresso di Sinou Gomez, coordinatore tecnico del festival, attraverso una borsa di studio. Questa iniziativa non solo promuove la diversità geografica ma facilita anche un dialogo interculturale cruciale per l’evoluzione del linguaggio cinematografico. Il sostegno di Proimagenes Colombia ha permesso a Rossana Montoya e David Martinez di partecipare, portando con sé la ricchezza espressiva del cinema colombiano. La presenza di Lu Fraga, organizzatore della residenza CineMarea in Uruguay, testimonia ulteriormente l’impegno di Kino Guarimba verso una rete internazionale di collaborazioni e scambi creativi.Kino Guarimba non è semplicemente un laboratorio di filmmaking, ma un vero e proprio percorso formativo basato sui principi dell’educazione non formale. Un team di professionisti internazionali – Oscar Peña González, Anna Maria Jams e Fortunato Valente – guida i partecipanti attraverso masterclass specializzate, offrendo mentorship personalizzata e incoraggiando l’esplorazione di nuove tecniche e approcci narrativi. La Guarimba mette a disposizione spazi dedicati, dal Terrenito, un suggestivo giardino all’aperto, alla Piccola Biblioteca e allo Studio di Musica, creando un ambiente stimolante per la creazione collettiva.Il 21 giugno, la comunità di Amantea sarà invitata a partecipare alla proiezione dei cortometraggi realizzati durante la residenza, un momento di celebrazione dell’impegno creativo e dell’integrazione culturale. Kino Guarimba, sostenuto dall’Associazione Culturale La Guarimba, dall’Associazione CinemAmbulante e da partner internazionali come il Caribe Atomico Festival (Venezuela), MyAirBridge e il Khoros Film Festival (Gambia), rappresenta un modello di cinema partecipativo e inclusivo, capace di generare valore non solo in termini di produzione cinematografica, ma anche di sviluppo sociale e culturale per il territorio calabrese. Il progetto si configura come un ponte tra culture, un catalizzatore di idee e un motore di crescita per i professionisti emergenti del cinema mondiale.