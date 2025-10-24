Nuovi Revisori dei Conti nei Musei Nazionali: Maggiore Trasparenza e Controllo

Il Ministero della Cultura, guidato dal Ministro Alessandro Giuli, ha recentemente formalizzato l’insediamento di nuovi Collegi dei Revisori dei Conti in diverse istituzioni museali di rilevanza nazionale.

Questa azione, sancita da specifici decreti ministeriali, testimonia un impegno concreto e proattivo da parte del Mic verso la gestione finanziaria e amministrativa di questi complessi enti culturali.

L’iniziativa non si limita a un mero adempimento burocratico, ma si configura come un elemento cruciale all’interno di una più ampia strategia volta a rafforzare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche destinate al patrimonio culturale nazionale.

L’assegnazione di questi organici, composti da professionisti qualificati, è intesa a garantire un controllo rigoroso e indipendente sui processi contabili, finanziari e amministrativi, contribuendo a prevenire irregolarità e a promuovere una gestione ottimale delle risorse.

La durata del mandato dei revisori, fissata a tre anni a partire dalla data di decreto, offre una prospettiva di lungo periodo per l’analisi e il monitoraggio delle attività museali, consentendo una valutazione più accurata e significativa dell’impatto delle politiche culturali e delle iniziative di valorizzazione del patrimonio.

Di seguito, l’elenco dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti, istituzionalmente designati:* Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria: Teresa Valentini (Presidente), Pietro Grondona, Guglielmo Guglielmi, Luca Andrea Cidda (supplente), Katia Demaria (supplente).

* Musei Nazionali di Perugia – Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria: Matteo Roberto Totaro (Presidente), Enrica Capoccia, Paolo Chifari, Paolo Ferrucci (supplente), Fabrizio Sciri (supplente).

* Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: Linda Rossetti (Presidente), Marco Correggia, Domenico Priolo, Alessandro Loddo (supplente), Antonio Pagano (supplente).

* Direzione Regionale Musei Nazionali Calabria: Simone Foti (Presidente), Alessandra Aloi, Stefania Lavecchia, Luciano Pirrò (supplente), Rosamaria Petitto (supplente).

* Gallerie dell’Accademia di Venezia: Antonio Compagnone (Presidente), Caterina Carrer, Mauro Sabbà, Aldo Calvani (supplente), Andrea Ruspio (supplente).

L’azione del Ministero, attraverso la nomina di questi organici indipendenti, si inserisce in un contesto più ampio di riforma e modernizzazione del sistema museale italiano, finalizzato a rafforzare la sua credibilità, la sua sostenibilità e il suo ruolo di motore di sviluppo culturale ed economico per il Paese.

La vigilanza dei revisori, con la loro competenza e autonomia, contribuirà a consolidare la fiducia del pubblico e degli stakeholders nei confronti delle istituzioni museali nazionali.