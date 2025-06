Politeama Catanzaro: Ammissione al Fondo Nazionale per lo Spettacolo

Il Teatro Politeama di Catanzaro si appresta a inaugurare una nuova stagione culturale, consacrata dall’ammissione al Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV), un riconoscimento di primaria importanza che lo proietta nel panorama delle istituzioni liriche di rilevanza nazionale. Il decreto ministeriale, pubblicato ufficialmente, sancisce l’inserimento del Politeama tra gli enti beneficiari per il triennio 2025-2027, attestando la sua capacità di promuovere e sostenere iniziative artistiche di alto profilo.Questa prestigiosa qualifica, fortemente perseguita dalla Fondazione Politeama, non rappresenta un semplice traguardo, ma un punto di partenza per un ambizioso progetto di rilancio della lirica in Calabria. Nicola Fiorita (Presidente), Settimio Pisano (Direttore Generale) e Antonietta Santacroce (Sovrintendente e Direttore Artistico) sottolineano l’importanza di questo riconoscimento, che apre a nuove prospettive di crescita e sviluppo per il teatro e per l’intera regione.L’ammissione al FNSV impone un impegno concreto: la produzione di due opere liriche annuali, realizzate con la collaborazione di artisti e professionisti di spicco, per garantire un’offerta culturale di qualità superiore. Questo stimolo economico si tradurrà in un importante volano per l’indotto culturale, economico e sociale del territorio calabrese, generando opportunità di lavoro e contribuendo alla vitalità del tessuto locale.La Fondazione Politeama intende sfruttare al massimo le potenzialità offerte dal FNSV, anche attraverso l’accesso all’Art Bonus, uno strumento che incentiva le donazioni private al patrimonio culturale italiano, offrendo un credito d’imposta significativo per i mecenati. Questa opportunità rafforzerà il legame tra il teatro e la comunità, ampliando le fonti di finanziamento e garantendo la sostenibilità del progetto.Il riconoscimento ministeriale non è solo motivo di orgoglio, ma soprattutto una sfida che richiede una gestione impeccabile delle risorse e un’attenzione costante alla qualità delle produzioni. Un elemento distintivo della proposta del Politeama è il forte impegno verso i giovani talenti, con percorsi formativi e didattici rivolti alle scuole della città e iniziative di sensibilizzazione per avvicinare il pubblico di tutte le età al mondo dell’opera.L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Politeama in un punto di riferimento culturale per l’intera Calabria, aprendo nuove opportunità di collaborazione con le realtà nazionali e contribuendo a preservare e promuovere la grande tradizione lirica italiana, con un occhio di riguardo all’innovazione e alla sperimentazione artistica, per rendere l’opera accessibile e rilevante per le nuove generazioni. Il futuro del teatro si proietta verso una crescita sostenibile, integrata nel tessuto sociale e culturale del territorio, con l’obiettivo di lasciare un’eredità duratura per le generazioni future.