Reggio Live Fest 2025: Centomila spettatori e Serena Brancale regina!

Il Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria ha pulsato al ritmo di una musica travolgente, accogliendo un pubblico eccezionale durante il Reggio Live Fest 2025.

Un evento che, in soli sette giorni, ha attirato oltre centomila spettatori, culminando in un live conclusivo che ha visto trentamila persone vibrare al ritmo delle note di Serena Brancale, consacrandola indiscusse regina della serata.

L’iniziativa, frutto dell’ingegno e della direzione artistica di Ruggero Pegna, si è affermata come un pilastro culturale, sostenuto dalla Regione Calabria e co-finanziato da Comune e Città Metropolitana, sotto il marchio evocativo “Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo ed Anima Autentica”.

L’edizione 2025 ha superato ogni aspettativa, surclassando i risultati dello scorso anno.

Questo successo, secondo Pegna, è il risultato di un’audace programmazione che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, offrendo un caleidoscopio di generi musicali, tendenze e sensibilità, intercettando un pubblico eterogeneo per età e background culturale.

La realizzazione di un evento di tale portata ha richiesto un impegno straordinario, un “anema e core” profuso per creare un’esperienza indimenticabile.

Il Reggio Live Fest, giunto alla sua nona edizione, si è evoluto in un vero e proprio patrimonio culturale per la città e per l’intera regione.

La sua collocazione strategica sul Lungomare, unita alla ricca offerta turistica della Calabria – un territorio ricco di bellezze paesaggistiche, tesori storici e culturali, un clima mite anche in settembre, prelibatezze enogastronomiche – ne fa una meta ambita, capace di proiettare Reggio Calabria al centro dell’attenzione nazionale ed internazionale.

La serata conclusiva con Serena Brancale ha rappresentato il coronamento di un percorso musicale intenso.

La sua voce potente e unica, accompagnata da un team di talentuosi professionisti – tre coriste, cinque musicisti, quattro ballerine e due special guest, Vito e Glam – ha incantato il pubblico.

Lo spettacolo, concepito come un grande musical, ha puntato su un’imponente scenografia, con un ledwall che ha proiettato immagini evocative e giochi di luce studiati per creare un’atmosfera magica e coinvolgente, elevando l’esperienza musicale a un livello artistico superiore.

Il festival ha confermato il suo ruolo di vetrina per talenti emergenti e affermati, contribuendo a rafforzare l’identità culturale e l’attrattiva turistica del territorio calabrese.