Violenza di genere: Familia verso l’Oscar, un grido di denuncia.

La violenza contro le donne, un fenomeno radicato in ogni cultura e tessuto sociale, trascende confini geografici e periodi storici, rendendola una questione di primaria importanza, particolarmente pressante nel nostro presente.

La recente, tragica scomparsa di Charlie Kirk, figura emblematica di un’America profondamente conservatrice e religiosa, dove le donne subiscono spesso abusi e oppressioni, funge da doloroso monito e sollecita un’urgente riflessione.

Francesco Costabile, regista calabrese, in merito alla sua opera “Familia”, candidata ufficialmente dall’Italia per l’Oscar come miglior film straniero, sottolinea come questo evento tragico amplifichi la necessità di portare alla luce le dinamiche di potere distorte e le conseguenze devastanti che la violenza di genere produce.

L’annuncio della candidatura, inizialmente accolto con incredulità – “ho pensato a uno scherzo telefonico” – rappresenta per Costabile un’occasione significativa, quasi un dovere morale, per affrontare un tema complesso e spesso tabù.

“Familia” non si limita a narrare storie di abusi fisici; esplora le sottili forme di manipolazione psicologica, il controllo economico e sociale che imprigionano le donne in relazioni tossiche, perpetuando cicli di violenza intergenerazionale.

Il film intende decostruire l’immagine idealizzata della famiglia tradizionale, spesso presentata come un baluardo di sicurezza e stabilità, rivelando le ombre e le disuguaglianze che si annidano dietro la facciata.

Attraverso un approccio coraggioso e senza compromessi, “Familia” si propone di stimolare un dibattito pubblico approfondito, promuovendo una cultura del rispetto e dell’empatia, e offrendo supporto alle vittime di violenza.

La scelta di candidare un’opera che affronta un tema così delicato dimostra la volontà dell’Italia di dare voce a chi è stato silenziato e di contribuire alla lotta contro una delle più gravi violazioni dei diritti umani.

Il film non offre soluzioni semplici, ma invita a una riflessione critica sulle radici culturali e sociali della violenza, auspicando un cambiamento profondo e duraturo.