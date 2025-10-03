sabato 4 Ottobre 2025
Calabria, Agosto 2025: Impennata dei costi assicurazione auto, prezzi alle stelle

Redazione Aosta

Agosto 2025 si presenta come un mese critico per gli automobilisti calabresi, con un incremento significativo dei costi per l’assicurazione auto.
Secondo i dati recenti dell’Osservatorio Rc Auto Facile.it – Assicurazione.it, il premio medio regionale ha raggiunto i 693,14 euro, segnando un’impennata del 7% rispetto all’anno precedente.

Questa crescita posiziona la Calabria al secondo posto per aumento annuale a livello nazionale, evidenziando una tendenza preoccupante per il portafoglio degli assicurati.

L’aumento dei premi non è uniforme su tutto il territorio regionale, ma riflette disparità provinciali significative.

Crotone emerge come la provincia più onerosa, con un costo medio dell’assicurazione pari a 829,25 euro, registrando un balzo dell’8,5% rispetto all’anno precedente.

Questa cifra riflette probabilmente una combinazione di fattori, tra cui la frequenza dei sinistri, la densità del parco auto e le caratteristiche demografiche della popolazione.

Vibo Valentia segue a ruota, con un premio medio di 715,01 euro, pur evidenziando una lieve diminuzione dell’1,2%, forse indicativa di una diversa dinamica dei rischi o di una maggiore concorrenza tra le compagnie assicurative.
Reggio Calabria e Cosenza completano il quadro delle province più costose, con premi medi rispettivamente di 701,75 euro (+5,2%) e 665,94 euro (+9,6%).

La diversità degli incrementi annuali in queste aree suggerisce che i fattori che influenzano i costi dell’assicurazione variano notevolmente da provincia a provincia.

Sorprendentemente, nonostante l’incremento annuale più marcato, pari al 10,3%, che ha portato a una tariffa di 639,18 euro, la provincia di Catanzaro si distingue come l’area calabrese dove assicurare un’auto risulta meno oneroso.
Questo dato anomalo potrebbe essere attribuito a una combinazione di fattori, tra cui un parco auto meno rischioso, un tasso di sinistrosità inferiore o politiche assicurative più competitive.
L’andamento dei premi Rc Auto in Calabria nel 2025 solleva interrogativi importanti sulle dinamiche del mercato assicurativo regionale e sulle strategie che gli automobilisti possono adottare per mitigare l’impatto finanziario di questi aumenti.

Analisi più approfondite dei dati relativi ai sinistri, alla densità del parco auto e alle caratteristiche demografiche potrebbero fornire ulteriori spunti per comprendere le cause di questa tendenza e sviluppare soluzioni mirate per contenere i costi dell’assicurazione auto.

La crescente complessità del rischio assicurativo, esacerbata da fattori economici e ambientali, richiede un approccio proattivo da parte degli automobilisti e una maggiore trasparenza da parte delle compagnie assicurative.

