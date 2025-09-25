Calabria-Albania: Incontro chiave per rafforzare i legami economici

In virtù del mio ruolo di Console Onoraria d’Albania, accolgo con profondo entusiasmo l’avvio di questo significativo incontro tra la Camera di Commercio di Cosenza e quella di Tirana.

L’iniziativa non è semplicemente un’occasione di networking, ma un atto concreto che rafforza il ponte tra due nazioni unite da un intreccio storico, culturale ed economico secolare.

Credo fermamente che il potenziale di crescita sinergica tra i nostri territori sia immenso, e mi impegno a sostenere con passione ogni iniziativa volta a promuovere investimenti mirati, scambi commerciali vivaci e un progresso reciproco sostenibile.

Questo incontro, concepito e promosso con dedizione, si pone l’obiettivo di catalizzare legami economici duraturi tra la Calabria e l’Albania, favorendo la creazione di partnership strategiche tra imprese, istituzioni e comunità locali.

Questo evento assume un’importanza strategica nel contesto di un’area mediterranea in continua evoluzione, un crocevia di culture e di opportunità.

La condivisione di valori, tradizioni e aspirazioni comuni tra l’Italia e l’Albania rappresenta un solido terreno fertile per la nascita di progetti innovativi e per la creazione di valore aggiunto per entrambe le nazioni.

Il meeting si configura come una piattaforma dinamica per l’esplorazione di nuovi orizzonti di investimento, per l’internazionalizzazione delle imprese e per lo sviluppo di collaborazioni interculturali, mettendo in vetrina le eccellenze produttive di entrambi i Paesi e promuovendo un dialogo costruttivo tra i diversi attori economici e istituzionali.

La partecipazione di una delegazione albanese, guidata dal presidente della Camera di Commercio di Tirana, Nikolin Jaka, e composta da imprenditori di spicco provenienti da settori chiave dell’economia albanese, testimonia l’interesse concreto del Paese ad ampliare le proprie relazioni commerciali e a rafforzare la cooperazione con l’Italia.

Come ha sottolineato il presidente Jaka, questo incontro rappresenta un’opportunità unica per le nostre realtà imprenditoriali di conoscere da vicino il tessuto economico calabrese e di individuare aree di collaborazione strategica, con un’attenzione particolare ai settori ad alto potenziale di sviluppo.

La formula degli incontri one-to-one, appositamente predisposta, favorisce un’interazione diretta e personalizzata tra gli imprenditori, consentendo la creazione di relazioni di fiducia e la definizione di progetti di collaborazione a medio e lungo termine.

L’iniziativa è ulteriormente arricchita da visite guidate presso alcune delle principali aziende produttive della provincia di Cosenza, offrendo ai partecipanti albanesi l’opportunità di conoscere da vicino le tecnologie, i processi produttivi e le competenze del territorio calabrese.

Questo approccio immersivo mira a stimolare la nascita di idee innovative e a favorire la creazione di partnership strategiche basate su una solida conoscenza reciproca e sulla condivisione di obiettivi comuni.

L’auspicio è che questo incontro sia solo l’inizio di un percorso di crescita condivisa e di prosperità reciproca per le nostre comunità.