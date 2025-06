Calabria: Turismo in Ripresa, Record e Nuove Strategie

Calabria, un turismo in rinascita: dati record e nuove strategie per il futuroI primi quattro mesi del 2024 testimoniano una trasformazione significativa nel panorama turistico calabrese, con un incremento delle presenze pari al 10,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo dato, presentato ufficialmente durante una conferenza stampa, non è un mero aumento statistico, ma il segnale di un percorso di riposizionamento strategico, fortemente sostenuto dalla crescita del turismo internazionale.La spinta propulsiva a questo successo deriva principalmente dall’aumento esponenziale dei visitatori stranieri: gli arrivi dei non residenti segnano un balzo in avanti del 45,8%, mentre le presenze si attestano a un vigoroso +50,1%. Un risultato che, come sottolineato dal Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, inaugura una nuova stagione per il turismo calabrese, con l’ambizione di trasformare l’appuntamento in un’istantanea periodica delle dinamiche del settore.L’analisi dei dati rivela una composizione diversificata dei flussi turistici in arrivo. La Germania si conferma mercato di riferimento, con una quota di turisti pari al 24,1%, seguita da Polonia (8,6%), Francia (6,4%), Stati Uniti (5,3%), Spagna (3,9%), Svizzera (3,8%), Canada (3,4%) e Gran Bretagna (2,9%). Questa distribuzione geografica, contrariamente al trend nazionale che registra una leggera flessione del settore, evidenzia la capacità della Calabria di attrarre visitatori da mercati tradizionalmente esigenti e meno facilmente accessibili.Il successo non è frutto del caso, ma il risultato di un approccio mirato, che ha visto investimenti strategici nel potenziamento dell’incoming turistico attraverso gli aeroporti regionali. Un piano che, come sottolinea la leadership regionale, sta già producendo frutti tangibili.L’Assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, sottolinea l’importanza di questo momentum per la pianificazione delle azioni future del Dipartimento Turismo. L’obiettivo è intensificare le attività promozionali, partecipando a fiere di settore e rafforzando la presenza della Calabria sui mercati internazionali, con un occhio di riguardo all’incentivazione dei giovani talenti e alla lotta contro lo spopolamento.Il Dirigente Generale del Dipartimento Turismo, Raffaele Rio, mette in luce un aspetto cruciale: la storica dipendenza del turismo calabrese dal mercato domestico, che ha storicamente limitato il grado di internazionalizzazione. La crescita a due cifre registrata nei primi quattro mesi del 2024 rappresenta un punto di rottura, un’opportunità per costruire un modello di sviluppo più solido e diversificato.L’incremento dei flussi provenienti da paesi come Stati Uniti, Svizzera, Canada e Regno Unito, tradizionalmente mercati difficili da penetrare, dimostra la validità dell’approccio basato sull’analisi approfondita dei comportamenti dei consumatori e sulla comprensione delle loro esigenze specifiche. Questo approccio, come evidenziato dal Dg Rio, è la chiave per generare benefici economici significativi, non solo in termini di spesa turistica diretta, ma anche in termini di indotto e di sviluppo di filiere complementari.In sintesi, il turismo calabrese si trova a un punto di svolta, con un futuro promettente che si fonda sulla diversificazione dei mercati, sull’innovazione delle strategie promozionali e sulla valorizzazione delle risorse territoriali, per una crescita sostenibile e inclusiva.