Callipo: Bonus Carburante e Welfare per 400 Dipendenti

Il Gruppo Callipo, leader nel settore della conservazione ittica, ha formalizzato un’iniziativa di sostegno economico ai propri dipendenti, destinata a oltre 400 lavoratori distribuiti tra gli stabilimenti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

L’accordo, siglato con la Fai-Cisl, prevede l’erogazione di buoni carburante del valore di 950 euro ciascuno, un intervento mirato a mitigare l’impatto dei crescenti costi energetici sulle famiglie.

Questa misura si inserisce in un più ampio programma di welfare aziendale, un impegno strutturale del Gruppo Callipo volto a rafforzare il capitale umano e a promuovere un ambiente di lavoro positivo e sostenibile.

L’azienda riconosce che la situazione economica nazionale, segnata da un’inflazione persistente che erode il potere d’acquisto, richiede risposte concrete e tempestive per i propri collaboratori.

Pippo Callipo, presidente del Consiglio di Amministrazione, sottolinea come questo gesto non sia un’eccezione, ma una pratica consolidata nel tempo, testimonianza di una filosofia aziendale che pone al centro il benessere dei dipendenti.

“La crisi inflazionistica globale ha colpito duramente le famiglie italiane, e sentiamo la responsabilità di offrire un supporto tangibile,” afferma Callipo.

“Questo premio rappresenta un segnale di attenzione e di vicinanza, ma è anche un riconoscimento del valore inestimabile del lavoro e dell’impegno di tutti i nostri collaboratori.

”L’iniziativa si arricchisce di ulteriori benefici all’interno di un sistema di welfare aziendale articolato e in continua evoluzione.

Oltre ai bonus carburante, i dipendenti Callipo possono accedere a premi di produttività legati al raggiungimento di obiettivi aziendali, convenzioni commerciali vantaggiose su beni e servizi, prestiti a condizioni agevolate per affrontare esigenze finanziarie impreviste e un’ampia gamma di servizi per la salute, inclusa l’assistenza sanitaria integrativa.

Particolare attenzione è rivolta anche al sostegno della genitorialità, con bonus per l’assistenza all’infanzia e alle attività sportive per i figli dei dipendenti, promuovendo un equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Il dialogo costruttivo e la collaborazione con la Fai-Cisl, ribadite durante la stipula dell’accordo, sono elementi cruciali che contraddistinguono le relazioni sindacali all’interno del Gruppo Callipo, testimoniando un approccio improntato al rispetto reciproco e alla ricerca di soluzioni condivise per affrontare le sfide del contesto economico e sociale in continua trasformazione.

L’azienda conferma la volontà di continuare ad investire nel benessere dei propri dipendenti, considerandoli la risorsa più preziosa per il successo e la crescita sostenibile del Gruppo.