Cosenza-Bolzano Food Express: Un Viaggio tra Sapori d’Italia

Cosenza-Bolzano Food Express: Un Viaggio Sensoriale tra Due Mondi d’ItaliaUn’esperienza inedita si appresta a rivoluzionare il concetto di viaggio in treno: la campagna “Cosenza-Bolzano Food Express”, un’iniziativa congiunta delle Camere di Commercio di Cosenza e Bolzano, in collaborazione con Trenitalia, trasforma i Frecciarossa in veri e propri musei a cielo aperto, dedicati alla scoperta delle ricchezze enogastronomiche e paesaggistiche di due regioni apparentemente distanti, ma profondamente radicate nella cultura del Made in Italy.

L’idea alla base del progetto è ambiziosa: abbattere le barriere geografiche e culturali, creando un ponte tangibile tra Sud e Nord attraverso la valorizzazione delle eccellenze locali.

Non si tratta semplicemente di promuovere prodotti tipici, ma di offrire ai viaggiatori un’immersione completa nei territori, un’occasione per comprendere la storia, le tradizioni e l’identità che si celano dietro ogni sapore.

Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, sottolinea l’importanza di questo approccio olistico, affermando che il viaggio diventa un vero e proprio strumento di scoperta e promozione del patrimonio culturale, paesaggistico e agroalimentare.

Il progetto rappresenta una prima assoluta: portare direttamente sui treni che collegano Calabria e Alto Adige un frammento della Calabria autentica, un gesto che mira a stimolare un turismo consapevole e a rafforzare i legami economici tra le due province.

I dati del 2024, con oltre 42.000 visitatori da Bolzano in Calabria e più di 63.000 calabresi in Alto Adige, testimoniano un crescente interesse e un potenziale di crescita esponenziale.

Il presidente della Camera di Commercio di Bolzano, Michl Ebner, evidenzia il valore della collaborazione tra Nord e Sud, trasformando le diversità territoriali in un patrimonio condiviso.

Il progetto si configura come un veicolo per raccontare, attraverso il linguaggio universale del gusto, l’impegno verso la biodiversità e la sostenibilità, valori intrinseci alla produzione agroalimentare italiana.

L’iniziativa celebra la capacità di unire la tradizione culinaria dell’Alto Adige con i sapori intensi e genuini della Calabria, in un percorso che valorizza la qualità e l’autenticità dei prodotti.

A sostegno di questa visione, il direttore Sales di Trenitalia, Francesco Cacciapuoti, ribadisce l’impegno dell’azienda nella promozione delle bellezze enogastronomiche, turistiche e culturali del Paese.

Non si tratta solo di prodotti, ma di un complesso sistema di saperi artigianali, di tecniche tramandate di generazione in generazione, che definiscono l’unicità del cibo italiano e la sua profonda connessione con il territorio.

Il Frecciarossa, simbolo dell’eccellenza Made in Italy, diventa quindi un elemento cruciale per connettere questi territori, garantendo al contempo efficienza, velocità e rispetto per l’ambiente.

La campagna “Cosenza-Bolzano Food Express” non è solo un’iniziativa promozionale; è un investimento nel futuro del turismo italiano, un invito a riscoprire le radici culturali e gastronomiche del nostro Paese e a celebrare la ricchezza della sua diversità.

È un viaggio che parla al cuore, stimolando la curiosità, il gusto e il desiderio di conoscere a fondo le anime di Calabria e Alto Adige.