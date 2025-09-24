Delibera Cipess: Corte dei Conti, nessun giudizio negativo sul progetto Stretto.

La vicenda relativa alla delibera Cipess, oggetto di attenta revisione da parte della Corte dei Conti, si configura come un momento cruciale nel percorso di sviluppo infrastrutturale dello Stretto di Messina.

Contrariamente a interpretazioni che potrebbero suggerire una valutazione negativa, l’Ufficio di Controllo della Corte ha astenuto qualsiasi giudizio di inadeguatezza o richiesta di integrazione del progetto definitivo.

Questa posizione, lungi dall’essere un semplice silenzio-assenso, sottolinea l’importanza di un’istruttoria rigorosa e completa, finalizzata alla registrazione della delibera, processo che richiede un esame approfondito di tutte le componenti e implicazioni del progetto.

L’impegno della Stretto di Messina, guidata dall’amministratore delegato Pietro Ciucci, si manifesta nella disponibilità a fornire ogni elemento informativo e documentale necessario per supportare la Corte dei Conti nel suo lavoro di verifica.

Questo atteggiamento proattivo dimostra un’assoluta trasparenza e una volontà di collaborare attivamente, garantendo che ogni aspetto del progetto sia sottoposto a scrutinio.

La Stretto di Messina ribadisce, con fermezza, di aver perseguito lo sviluppo infrastrutturale nel pieno rispetto delle normative, sia a livello nazionale che comunitario.

La complessità di un’opera di tale portata, che coinvolge interessi economici, sociali, ambientali e ingegneristici di rilevanza strategica per l’Italia e l’Europa, richiede una governance aperta e partecipata.

L’istruttoria della Corte dei Conti rappresenta un’opportunità per consolidare ulteriormente questo processo, garantendo la sostenibilità e la coerenza dell’intervento con le priorità di sviluppo del territorio.

La gestione del progetto si pone, quindi, come un esempio di come l’innovazione infrastrutturale possa convivere con un controllo rigoroso e indipendente, a tutela dell’interesse pubblico.

La collaborazione tra la Stretto di Messina e le istituzioni coinvolte è essenziale per superare le sfide e massimizzare i benefici derivanti dalla realizzazione di un’opera che mira a connettere due sponde, due culture e due economie.

La completezza e la correttezza delle informazioni fornite sono, in questo contesto, garanzie fondamentali per la fiducia dei cittadini e degli stakeholder.