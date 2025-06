Gioia Tauro: Crescita Record e Leadership nel Mediterraneo

Il porto di Gioia Tauro consolida la propria posizione di leadership nel panorama logistico nazionale e mediterraneo, inaugurando un 2025 segnato da una crescita significativa. I dati relativi ai primi cinque mesi dell’anno rivelano un incremento del 10,3% nella movimentazione di container, raggiungendo quota 1.813.071 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) rispetto allo stesso periodo del 2024, come confermato dall’Autorità Portuale.Questo risultato positivo si inserisce in un contesto di crescita pregressa, con l’anno 2024 concluso a circa 4 milioni di TEU movimentati, testimoniando la resilienza e l’attrattività dello scalo in un mercato globale in continua evoluzione. Gioia Tauro si afferma dunque, non solo come il principale porto di transhipment italiano – una funzione cruciale per l’interconnessione tra rotte marittime e reti logistiche – ma anche come hub strategico all’interno del sistema portuale del Mediterraneo, competendo con successo con realtà internazionali.L’aumento della movimentazione di container riflette una combinazione di fattori, tra cui la crescente importanza strategica del Mediterraneo come ponte commerciale tra Europa, Asia e Africa, e la capacità del porto di Gioia Tauro di offrire servizi efficienti e competitivi. L’efficienza è ulteriormente amplificata dall’espansione del traffico ferroviario, un elemento chiave per la sostenibilità e la decongestione delle infrastrutture stradali.Attualmente, 20 coppie di treni settimanali collegano lo scalo con gli interporti di Nola e Bologna, agevolando il trasporto di merci e riducendo l’impatto ambientale. L’ulteriore potenziamento, previsto a partire da settembre con l’aggiunta di 13 nuove coppie di treni dirette a Bari e Verona, amplierà la rete di interconnessione e consoliderà il ruolo del porto come piattaforma logistica integrata. Questo investimento strategico nel trasporto ferroviario non solo ottimizza i tempi di consegna e riduce i costi, ma contribuisce anche a una logistica più verde e sostenibile, in linea con le crescenti esigenze del mercato e le politiche ambientali europee. La crescita del traffico ferroviario evidenzia inoltre la capacità del porto di Gioia Tauro di adattarsi alle nuove tendenze del mercato e di offrire soluzioni innovative per la movimentazione delle merci.