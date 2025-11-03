Infrastrutture: Un Ponte Verso il Futuro Italiano.

L’infrastruttura che si erge, che scavalca dirupi e abbraccia corsi d’acqua, trascende la sua mera funzione di collegamento.

È un emblema, un potente simbolo di progresso, di fiducia nel futuro, e soprattutto, di potenziale inespresso per le giovani generazioni italiane.

Vediamo troppi dei nostri brillanti diplomati e laureati, ingegneri e architetti, costretti a cercare fortuna all’estero, esportando il proprio talento e la propria competenza nella progettazione e realizzazione di opere cruciali per lo sviluppo globale: ponti, dighe, impianti energetici complessi.

La disparità è stridente.

Mentre il panorama energetico mondiale, e in particolare quello europeo, vede la presenza di oltre 440 centrali nucleari attive – la Francia, confinante, ne conta ben 58 – l’Italia, per una serie di scelte politiche e contingenti, si trova ancora a navigare in acque incerte, a rinunciare a opportunità di crescita e innovazione.

Questa situazione non solo impoverisce il nostro paese, ma sottrae anche prospettive concrete ai nostri giovani, costretti a rinunciare a una carriera stimolante e gratificante per contribuire al progresso di nazioni che, invece, hanno saputo cogliere le opportunità offerte dall’evoluzione tecnologica.

La costruzione di un’opera come un ponte non è semplicemente un cantiere, ma un motore di sviluppo socio-economico.

Genera una miriade di opportunità: posti di lavoro per operai specializzati e non, per imprenditori audaci, per ingegneri creativi e architetti visionari.

Un progetto di tale portata stimola l’indotto, promuove la formazione professionale, e rafforza il tessuto produttivo locale.

È imperativo, pertanto, che istituzioni come la Corte dei Conti sappiano riconoscere il valore strategico di iniziative coraggiose, che vadano oltre la mera contabilità e che sappiano proiettare l’Italia verso un futuro di prosperità e innovazione.

Auspico, con fervore, che a partire dal nuovo anno possa prendere il via un ambizioso programma infrastrutturale, un’iniziativa capace di restituire all’Italia lustro, dignità e la possibilità di esportare il proprio know-how, diventando protagonista attivo nel panorama globale.

Non si tratta solo di costruire ponti, ma di costruire un futuro.