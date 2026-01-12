Maggioli lancia Soluzioni Integrate: un hub digitale per la PA.

Il Gruppo Maggioli rafforza il proprio posizionamento strategico nel panorama della trasformazione digitale italiana, annunciando la nascita di Soluzioni Integrate Maggioli, una realtà inedita frutto dell’integrazione sinergica tra Sinapsys e Aicof.

Questa operazione non rappresenta una semplice fusione, ma un’evoluzione volta a concentrare e amplificare le competenze già presenti nel Gruppo, creando un ecosistema di expertise complementari per affrontare le sfide digitali più complesse e ambiziose del Paese.

Soluzioni Integrate Maggioli si configura come un vero e proprio *competency hub*, un centro di eccellenza che riunisce un team di 350 professionisti altamente qualificati dislocati tra le sedi di Roma, Cagliari, Palermo e Catanzaro, quest’ultima che ospita il principale centro operativo.

Questa struttura mira a fornire soluzioni integrate e personalizzate per la pubblica amministrazione centrale, i sistemi regionali e il settore sanitario digitale, unendo forza e specializzazione.

La concentrazione di risorse a Catanzaro consolida ulteriormente il ruolo della città come polo di riferimento nazionale per i servizi dedicati alla PA.

L’offerta di Soluzioni Integrate Maggioli si estende ben oltre lo sviluppo software tradizionale.

L’azienda progetta e realizza soluzioni che abbracciano un ampio spettro di competenze, tra cui la gestione documentale, la digitalizzazione del patrimonio culturale, l’adozione di architetture *cloud-native* e l’ingegneria dei processi aziendali.

L’obiettivo primario è garantire interoperabilità tra sistemi eterogenei, assicurare la continuità operativa e ottimizzare il coordinamento tra applicazioni, infrastrutture e flussi informativi, elementi cruciali per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

Nel settore sanitario, la nuova società si focalizza sulla creazione di piattaforme digitali avanzate che supportano non solo la gestione clinico-amministrativa, ma anche l’integrazione fluida tra i sistemi regionali e quelli nazionali, con particolare attenzione al potenziamento e all’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

Un aspetto innovativo è l’impegno nella valorizzazione dei dati clinici, attraverso iniziative di ricerca all’avanguardia che integrano algoritmi di Intelligenza Artificiale (IA).

Si pensi, ad esempio, al supporto alla terapia insulinica per pazienti diabetici, un esempio concreto di come l’IA possa migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti e l’efficienza del sistema sanitario.

L’approccio di Soluzioni Integrate Maggioli non è limitato alla semplice erogazione di servizi, ma mira a instaurare una partnership strategica con i clienti, accompagnandoli nel percorso di trasformazione digitale e contribuendo attivamente alla definizione delle loro strategie.

La nuova società si pone come un agente di cambiamento, in grado di creare valore aggiunto e di contribuire alla costruzione di un futuro digitale più efficiente, trasparente e accessibile per tutti i cittadini.

L’impegno verso l’innovazione e l’eccellenza si traduce in un costante investimento nella formazione del personale e nell’adozione delle tecnologie più avanzate.