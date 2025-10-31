Megalotto Ionico: Un Nuovo Asse Viario per il Sud Italia

Il Megalotto della Strada Statale Ionica: Un Nuovo Capitolo per la Connettività del Sud ItaliaIl Terzo Megalotto della Strada Statale Ionica in Calabria rappresenta un intervento infrastrutturale di portata strategica, destinato a ridefinire il volto della mobilità nel Sud Italia.

L’opera, in avanzato stato di realizzazione da parte di Webuild per conto di Anas (Gruppo FS Italiane), testimonia un impegno concreto verso la modernizzazione del territorio e il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

Con un avanzamento complessivo dei lavori che supera il 76%, il progetto si configura come un tassello fondamentale per la trasformazione della Statale 106 in un moderno asse viario a doppia carreggiata.

Il Megalotto, un’arteria vitale che si snoda per 38 chilometri, non si limita alla semplice realizzazione di una strada, ma incarna un ambizioso piano di sviluppo che integra opere ingegneristiche complesse e soluzioni innovative.

Tra queste, spicca il viadotto Annunziata, un’imponente struttura lunga oltre 900 metri per carreggiata, caratterizzata da un impalcato misto in acciaio e calcestruzzo a due piani, un esempio di design funzionale e di efficienza strutturale.

Parallelamente, si segnala il varo del viadotto Ferro, un’altra opera significativa che, con i suoi oltre 500 metri di lunghezza e 20 metri di altezza, si distingue per l’utilizzo di 2.800 tonnellate di acciaio e oltre 23.000 metri cubi di cemento.

La realizzazione del Megalotto è un concerto di attività complementari, che coinvolgono la costruzione di quattro ulteriori viadotti (Straface, Monaco, Forno e Stellitano) e l’opera di scavalco più rappresentativa dal punto di vista architettonico, il viadotto Avena, con le sue pile in acciaio a forma di V.

L’avanzamento dei lavori include anche la posa dell’asfalto per i primi 18 chilometri tra Sibari e Trebisacce, un intervento che, unitamente alla realizzazione delle opere accessorie da parte di Anas, consentirà di aprire al traffico un tratto significativo dell’arteria in anticipo rispetto alla data prevista.

La galleria di Trebisacce, lunga circa 3,3 chilometri e dotata di doppia canna, è oggetto di interventi cruciali, con l’abbattimento del secondo diaframma.

Parallelamente, prosegue il lavoro di scavo e rivestimento per le altre dieci gallerie artificiali che costituiranno parte integrante del tracciato.

Il cantiere, un vero e proprio motore di sviluppo locale, impiega attivamente circa 1.200 persone e coinvolge una filiera produttiva composta da oltre 880 imprese, con una forte componente locale, dato che il 45% delle aziende coinvolte ha sede in Calabria.

Questo aspetto sottolinea l’importanza del Megalotto non solo come opera infrastrutturale, ma anche come volano per la creazione di posti di lavoro e la crescita economica del territorio.

Una volta completato, il Megalotto del Terzo Megalotto rappresenterà un punto di svolta per la connettività del Sud Italia, potenziando i collegamenti tra i litorali jonici di Calabria, Basilicata e Puglia.

L’opera non solo migliorerà l’accessibilità dei comuni costieri, ma consentirà anche il collegamento diretto con gli assi autostradali A14 e A2, favorendo lo sviluppo economico e turistico dell’intera regione.

L’impegno di Webuild nella modernizzazione delle infrastrutture calabresi non si limita alla Statale 106, estendendosi anche al potenziamento dell’Alta Velocità/Alta Capacità lungo l’asse Salerno-Reggio Calabria, con interventi strategici come il Raddoppio Paola-Cosenza, commissionato da Rfi (Gruppo FS Italiane), che include la realizzazione della nuova Galleria Santomarco, lunga oltre 15 chilometri.

Questi interventi testimoniano un approccio integrato e lungimirante, volto a rafforzare la connettività del Mezzogiorno e a promuovere uno sviluppo sostenibile e duraturo.