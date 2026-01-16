Ponte Messina: Salvini chiarisce, ente pubblico al 100%

La questione del Ponte sullo Stretto di Messina, opera infrastrutturale di grande rilevanza strategica e con implicazioni complesse, è attualmente al centro di un rinnovato scrutinio.

A fornire chiarimenti, in merito alle dinamiche di governance che ne regolano l’attuazione, è stato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante un sopralluogo tecnico a Milano.

Salvini ha sottolineato, con particolare enfasi, che la società “Stretto di Messina”, ente responsabile del progetto, riveste un’identità eminentemente pubblica.

Si tratta di una realtà partecipata al 100% dal settore pubblico, escludendo qualsiasi coinvolgimento di capitali privati.

La nomina di Pietro Ciucci alla carica di Commissario Straordinario, figura chiave per la direzione dei lavori, è stata deliberatamente orientata a garantire un’accelerazione dei tempi e a soddisfare le richieste di trasparenza avanzate dalla Corte dei Conti, oltre a ottimizzare il coordinamento tra i diversi organi coinvolti nell’impresa.

La decisione, secondo quanto dichiarato dal Ministro, mira a dissipare eventuali dubbi o percezioni di conflitti di interesse, assicurando che la gestione dell’opera rimanga saldamente nelle mani dello Stato e delle istituzioni pubbliche.

L’assenza di partecipazione privata nella progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto è, in questo contesto, un elemento cruciale per ribadire la natura interamente pubblica dell’iniziativa, finanziata e gestita con risorse provenienti esclusivamente dal denaro pubblico, a beneficio della collettività.

La scelta di un Commissario proveniente da un contesto di governance pubblica sottolinea l’impegno a perseguire la realizzazione del Ponte con rigore istituzionale e massima trasparenza.