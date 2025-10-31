Ponte Messina: Salvini difende il progetto come interesse nazionale

La decisione di perseverare nel progetto del ponte sullo Stretto di Messina, nonostante le recenti frizioni e le contestazioni emerse dalle valutazioni della Corte dei Conti, si giustifica, secondo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, non in termini di scontro dialettico, ma come imperativo legato all’interesse nazionale.

In una dichiarazione rilasciata a Radio Anch’io su RaiRadioUno, il Vicepremier ha rifiutato una retorica conflittuale, concentrando l’attenzione sull’essenza stessa dell’opera.

La prospettiva del Presidente della Regione Sicilia, Luca Zaia, è stata prontamente contestata, sottolineando la tendenza di alcuni media a formulare giudizi pregiudizievoli nei confronti della Lega e del Ministro stesso.

Salvini, in questo contesto, invita a superare le logiche partitiche e i pregiudizi mediatici, focalizzandosi sulla concretezza del progetto e sui benefici che esso potrebbe apportare.

L’argomentazione centrale ruota attorno alla necessità di interrogare la collettività: “Chiedete ai siciliani, ai calabresi, agli italiani.

” Non si tratta di una semplice consultazione, ma di un appello a una valutazione pragmatica basata sui bisogni reali del territorio e sulla capacità dell’opera di rispondere a tali necessità.

Il Ministro pone l’accento sull’eccellenza del know-how italiano nel settore ingegneristico, rivendicando la reputazione globale degli ingegneri italiani, riconosciuti per la loro competenza e capacità di realizzare opere complesse in tutto il mondo.

Questa affermazione non è solo una rivendicazione di orgoglio nazionale, ma anche un tentativo di contrastare le critiche sulla fattibilità tecnica e la sicurezza del progetto.

Il ponte sullo Stretto rappresenta, per il governo, molto più di una semplice infrastruttura.

Simboleggia un investimento nel futuro del Mezzogiorno, un ponte non solo materiale, ma anche culturale e sociale, destinato a ridurre le disparità territoriali e a promuovere lo sviluppo economico.

La sua realizzazione, pertanto, va oltre la mera logica dei costi e dei benefici, incarnando un atto di volontà politica volto a rafforzare l’unità nazionale e a garantire un futuro più equo e prospero per tutti gli italiani.

L’opera si configura, in definitiva, come un progetto di resilienza, un segnale di speranza e di progresso per un territorio che troppo spesso è stato penalizzato e marginalizzato.