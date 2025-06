Ponte sullo Stretto: Cantieri al via nel 2026, sfida cruciale per il Sud.

L’avvio dei cantieri per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, opera infrastrutturale di portata strategica per l’Italia, è attualmente fissato al 2026. Questa tempistica, pur ambiziosa, si basa sulla necessità di completare, nel corso del 2025, la fase cruciale della progettazione esecutiva e di adempiere a tutte le procedure preliminari indispensabili per un intervento di tale complessità.Il progetto, che mira a collegare la Sicilia e la Calabria superando il tratto di mare che le separa, rappresenta una sfida ingegneristica senza precedenti, non solo per le dimensioni e la profondità dello stretto, ma anche per le delicate questioni geologiche, sismiche e ambientali che lo caratterizzano. La progettazione esecutiva, pertanto, assume un ruolo primario: dovrà definire con precisione ogni dettaglio costruttivo, garantendo la massima sicurezza e sostenibilità dell’opera.Come sottolineato dal direttore generale di Webuild, Massimo Ferrari, durante la recente CEO Conference di Mediobanca, l’iter procedurale è strettamente dipendente dalle decisioni governative. La rapidità nell’approvazione e nell’assegnazione delle risorse è fondamentale per evitare ulteriori ritardi, tenendo conto delle sensibilità geopolitiche e delle complesse dinamiche economiche che influenzano un’opera di tale portata.Al di là dell’aspetto meramente cronologico, il ponte sullo Stretto incarna un’opportunità di sviluppo per l’intero Mezzogiorno, con potenziali ricadute positive in termini di infrastrutture, occupazione, turismo e crescita economica. La sua realizzazione non si configura solo come un collegamento fisico tra due regioni, ma anche come un simbolo di coesione nazionale e di ripresa per un’area che necessita di forti segnali di speranza e di investimento.La sfida, quindi, non risiede unicamente nella capacità di realizzare un’opera ingegneristica complessa, ma anche nell’integrare il ponte in un più ampio piano di sviluppo territoriale, che tenga conto delle specificità delle comunità locali e promuova la creazione di nuove opportunità di lavoro e di crescita sostenibile. La velocità decisionale del governo e la capacità di coordinare gli interventi con gli enti locali si riveleranno elementi chiave per la buona riuscita di un progetto che ambisce a lasciare un’impronta duratura nella storia dell’Italia e del Mediterraneo.