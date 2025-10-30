Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti conferma le criticità

La decisione della Corte dei Conti in merito al Ponte sullo Stretto non desta sorpresa, bensì conferma una situazione di criticità già ampiamente documentata.

Questa è l’affermazione del sindaco di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, a margine dell’annuncio ufficiale.

L’amara constatazione nasce dalla consapevolezza che le irregolarità evidenziate dagli organi di controllo – vizi procedurali intrinseci, potenziali violazioni del diritto comunitario in materia di appalti pubblici e tutela ambientale, nonché dubbi fondati sulle proiezioni di traffico e sulle giustificazioni alla base del decreto Iropi – erano già al centro del ricorso presentato dal Comune di Villa San Giovanni al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel dicembre 2024.

La sentenza della Corte dei Conti, seppur attesa, solleva interrogativi più ampi sulla governance di opere pubbliche di tale portata.

Il Comune di Villa San Giovanni, e con esso l’intera comunità locale, rimangono in attesa della pubblicazione delle motivazioni che hanno guidato la decisione collegiale degli organi di controllo.

Un’analisi approfondita di queste motivazioni si rivelerà cruciale per comprendere le implicazioni giuridiche e finanziarie dell’opera.

È fondamentale ricordare che la verifica della legittimità costituisce un presupposto imprescindibile per la regolarità contabile di qualsiasi progetto, e in particolare per un’opera complessa e costosa come il Ponte sullo Stretto.

L’accertamento di irregolarità solleva seri dubbi sulla correttezza delle procedure seguite e sulla trasparenza dell’intero processo decisionale.

La richiesta rivolta al Governo non è tanto una critica superficiale, quanto un appello a un cambio di paradigma nell’approccio alla realizzazione di infrastrutture strategiche.

È necessario abbandonare logiche affrettate e decisioni unilaterali, privilegiando un processo partecipativo che coinvolga attivamente le comunità locali, gli enti territoriali e le parti interessate.

Un approccio più oculato dovrebbe prevedere un’analisi rigorosa dei costi-benefici, una valutazione approfondita delle alternative progettuali e un’attenta considerazione delle implicazioni ambientali e sociali dell’opera.

La sostenibilità di un’infrastruttura non può essere misurata solo in termini economici, ma deve anche tener conto del suo impatto sul territorio, sulla qualità della vita delle persone e sulla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale.

Il Ponte sullo Stretto, per concretizzare il suo potenziale, necessita di una visione più ampia e di una gestione più responsabile.