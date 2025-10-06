Bardi Congratula Occhiuto: Un Faro per il Sud e Collaborazione Regionale

Con profonda stima, esprimo le mie congratulazioni al Presidente Roberto Occhiuto per il netto e incoraggiante successo elettorale che si sta concretizzando.

Questo risultato eloquente testimonia la profonda fiducia che i cittadini calabresi ripongono nella sua leadership e nella sua capacità di orientare la regione verso un futuro di prosperità e progresso.

Come sottolineato in un comunicato ufficiale della Giunta regionale lucana, il Presidente Vito Bardi, esponente di Forza Italia, riconosce il valore di questa vittoria come espressione di un desiderio di cambiamento e di una visione condivisa per il Sud.

Il messaggio del Presidente Bardi sottolinea, con acume, la necessità impellente di una collaborazione strategica e sinergica tra le regioni del Sud Italia.

Le sfide che ci attendono – lo sviluppo economico sostenibile, il rinnovamento e l’adeguamento delle infrastrutture, la salvaguardia dell’ambiente con un approccio innovativo e la promozione delle nostre inestimabili eccellenze culturali, artigianali e agroalimentari – richiedono un impegno congiunto e coordinato.

Un approccio isolato e frammentato risulterebbe inefficace e limitante.

L’auspicio è che questa nuova fase amministrativa sia caratterizzata da un’azione decisa e proattiva, volta a superare le disuguaglianze storiche che affliggono il Mezzogiorno e a restituirgli un ruolo centrale e influente nel contesto nazionale.

Un’azione che non si limiti a rispondere alle emergenze, ma che investa con lungimiranza nel capitale umano, nell’innovazione tecnologica e nella creazione di opportunità di lavoro qualificate.

Il Presidente Bardi, con la sua visione condivisa, invita il Presidente Occhiuto a perseguire con rinnovato slancio il suo percorso, confidando che il suo operato continuerà a rappresentare un faro per l’intera area meridionale, un punto di riferimento per un futuro più equo, dinamico e prospero.

Si tratta di un impegno che va oltre i confini regionali, abbracciando l’intera identità del Sud come forza trainante per l’Italia intera, valorizzando le sue specificità e proiettandole verso un futuro di crescita e sviluppo condiviso.