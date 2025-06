Calabria-Basilicata: Bardi esprime vicinanza a Occhiuto, attesa per gli accertamenti.

La vicenda che coinvolge il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, suscita preoccupazione e richiede un’attenta riflessione sull’importanza della legalità e della trasparenza nell’amministrazione pubblica. In questo momento delicato, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, si fa portavoce di un sentimento diffuso di sostegno e fiducia, sottolineando come sia imperativo attendere l’esito delle indagini in corso, affinché possa emergere la verità.L’amministrazione pubblica, per sua natura, è esposta al vaglio costante dell’opinione pubblica e degli organi di controllo. Questa trasparenza, lungi dall’essere un limite, rappresenta un elemento costitutivo della democrazia, un pilastro fondamentale per garantire la responsabilità dei governanti e la fiducia dei cittadini. Il Presidente Bardi, con la sua dichiarazione, ribadisce l’importanza di questo principio, auspicando che la vicenda si risolva rapidamente e con la massima chiarezza.Il gesto di vicinanza non deve essere interpretato come un giudizio sommario o una preclusione all’accertamento dei fatti, bensì come un atto di solidarietà verso un collega, uomo che ha sempre dimostrato un profondo rispetto per le istituzioni e un impegno costante nella difesa della legalità. La reputazione e l’operato di un presidente regionale sono cruciali per la stabilità e la credibilità di un’intera regione, e qualsiasi accusa, anche se ancora in fase di indagine, può avere un impatto significativo.È essenziale, in momenti come questi, che le istituzioni si mantengano ferme e coese, preservando l’equilibrio tra il diritto alla presunzione di innocenza e la necessità di garantire un’indagine imparziale e rigorosa. La fiducia nella magistratura e negli organi di controllo è un presupposto fondamentale per il corretto funzionamento della giustizia e per la salvaguardia dello stato di diritto.Il Presidente Bardi, nel formulare i suoi sentimenti di vicinanza, sottolinea la necessità di un approccio cauto e ponderato, affinché la vicenda possa essere risolta nel modo più giusto e trasparente possibile, contribuendo a rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e a promuovere una cultura della legalità e della responsabilità nell’amministrazione pubblica. La vicenda, al di là delle sue implicazioni personali, rappresenta un monito per tutti i governanti e un invito a perseguire con determinazione i valori della trasparenza, dell’integrità e del rispetto delle regole.