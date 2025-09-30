Calabria, fine dei commissariamenti: Meloni punta sul riscatto regionale.

L’avvio della procedura di superamento della gestione commissariale in sanità in Calabria rappresenta un momento di significativa svolta, un passo che simboleggia la riconquista dell’autodeterminazione per una regione che ha troppo a lungo convissuto con una governance straordinaria.

La notizia, annunciata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un evento a Lamezia Terme, si inserisce in un contesto politico più ampio, caratterizzato dal sostegno alla candidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione, e vede la partecipazione di figure chiave della coalizione di governo e dell’elettorato.

Il superamento della commissariamento non è soltanto una questione amministrativa, ma incarna una visione più ampia di riscatto per la Calabria, una regione che aspira a liberarsi dalle etichette di marginalità e arretratezza che troppo spesso le sono state affibbiate.

La Presidente Meloni ha espresso con chiarezza l’intento di sottrarre la Calabria a una logica assistenzialistica, ponendola nelle condizioni di competere attivamente, di valorizzare le proprie risorse e di dimostrare il proprio potenziale.

L’auspicio è che una gestione autonoma e responsabile possa favorire lo sviluppo di un sistema sanitario efficiente, capace di rispondere alle reali esigenze della popolazione.

L’ironia della Presidente Meloni, rivolta alla campagna elettorale di Elly Schlein e alla figura di Giuseppe Conte, riflette un contrasto profondo tra le strategie di comunicazione e le priorità politiche.

La denuncia di una politica sanitaria commissariata, erede di scelte passate, vuole evidenziare la distanza tra le promesse di cambiamento e la realtà dei fatti.

La critica, velata, sembra voler sottolineare come le attuali opposizioni, pur denunciando le criticità, si ritrovino a ereditare e a dover gestire le conseguenze di decisioni pregresse.

Il messaggio che emerge è chiaro: la Calabria non necessita di paternalismo politico, ma di opportunità per prosperare.

L’affermazione provocatoria sul “reddito di regionalanza” intende smascherare, a detta del governo, una visione distorta della realtà, una tendenza a considerare il Sud come una massa di persone incapaci di provvedere a se stesse.

La Presidente Meloni ha sottolineato la forza e la dignità del popolo calabrese, il suo desiderio di emancipazione e la sua volontà di non dipendere da un sistema che percepisce come ingiusto e inefficace.

L’accusa rivolta alla sinistra, quella di aver cercato di dividere l’Italia con la sua politica assistenzialistica, riflette una narrazione che vuole riaffermare l’unità nazionale e l’importanza del Mezzogiorno come motore di crescita.

L’immagine della Calabria come “locomotiva d’Italia” è un potente simbolo di speranza e di fiducia nel futuro, un invito a superare gli stereotipi e a riconoscere il valore inestimabile delle risorse umane e del patrimonio culturale di questa terra.

Il superamento della gestione commissariale, in questo senso, rappresenta un passo verso la costruzione di un’Italia più equa, coesa e prospera.