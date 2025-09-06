Calabria, il caso Castelletti: tra giustizia, vergogna e appello alla coscienza.

La vicenda di Gabriella Castelletti, madre di una giovane donna segnata da un’esperienza di violenza sessuale a Seminara, in Calabria, trascende la mera cronaca per incarnare una profonda crisi di valori e un fallimento delle reti di supporto sociale.

La candidatura di Castelletti come capolista del gruppo Forza Azzurri nella circoscrizione sud calabrese, sotto l’egida di Forza Italia, si pone come gesto emblematico, un tentativo forse imperfetto di restituire voce a chi ha subito un’ingiustizia e di sollecitare una riflessione più ampia sulla tutela delle vittime e sulla responsabilità collettiva.

Il caso, che ha sconvolto l’intera comunità, ha rivelato come la denuncia di un crimine orribile possa trasformarsi in una forma di ostracismo e isolamento.

La giovane, dopo aver trovato il coraggio di denunciare i suoi aguzzini, si è ritrovata confinata in casa, vittima di una vergogna che non le apparteneva, mentre i suoi genitori hanno subito intimidazioni e atti vandalici, rendendo insostenibile la permanenza nel loro luogo di origine.

Questa risposta della comunità, silenziosa e minacciosa, ha esacerbato il trauma subito dalla famiglia, evidenziando una profonda frattura tra l’affermazione dei diritti e la realtà vissuta.

L’intervento della Regione Calabria, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, con la disponibilità di un alloggio popolare in un centro diverso, rappresenta un gesto di protezione immediata, un tentativo di offrire alla famiglia un rifugio sicuro e la possibilità di ricostruire una nuova esistenza, lontano dall’ombra del passato.

Tuttavia, questo intervento, pur necessario, non può essere considerato una soluzione definitiva.

La vicenda Castelletti solleva interrogativi cruciali: come proteggere le vittime di reati efferati da ulteriori forme di persecuzione e stigmatizzazione? Come rafforzare la resilienza delle comunità di fronte a tali eventi, promuovendo una cultura del rispetto, dell’empatia e della solidarietà? Come garantire che la denuncia di un crimine non si trasformi in un marchio infamante, ma diventi un catalizzatore per il cambiamento sociale?La candidatura di Gabriella Castelletti, dunque, va interpretata non solo come un atto politico, ma come un appello alla coscienza civile, un monito a non voltare le spalle a chi ha subito una violenza e a impegnarsi per costruire una società più giusta, inclusiva e protettiva, dove ogni individuo possa sentirsi al sicuro e rispettato.

È un invito a superare la passività e l’indifferenza, abbracciando attivamente il ruolo di custodi della dignità umana e promotori di una cultura della responsabilità collettiva.