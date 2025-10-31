Calabria, Occhiuto punta a una Giunta rapida e riforma burocratica.

La formazione della nuova squadra di governo regionale in Calabria si configura come un processo delicato, al centro di un’attenzione mediatica e politica incalzante.

Il Presidente Roberto Occhiuto, con un pragmatismo volto a garantire la continuità operativa dell’Ente, ha espresso l’auspicio di definire la composizione della Giunta entro la conclusione della settimana, puntando a una conclusione prima di lunedì.

Tuttavia, la sua comunicazione va ben oltre la mera indicazione di una tempistica.

Riflette una visione strategica che pone al centro non solo la nomina degli assessori, ma la riorganizzazione profonda dell’apparato burocratico regionale.

Questa prospettiva evidenzia una consapevolezza cruciale: l’efficacia di una Regione non si misura unicamente in base alla presenza di figure politiche, quanto piuttosto dall’operatività e dalla competenza dei suoi organi tecnici e della sua struttura amministrativa.

La riorganizzazione della struttura burocratica si prefigge di rafforzare il ruolo dei dirigenti generali e dei dipartimenti, elementi chiave per l’implementazione delle politiche regionali e per la gestione delle risorse pubbliche.

Un sistema amministrativo efficiente e ben strutturato è infatti indispensabile per tradurre le strategie politiche in azioni concrete e per garantire la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Il Presidente Occhiuto ha inoltre sottolineato l’utilizzo dei poteri monocratici per deliberare la nuova struttura organizzativa, accelerando così il processo e dimostrando un’intenzione di agire con tempestività, pur nel rispetto dei principi di legalità.

La rapidità di questa decisione, assunta in autonomia, riflette l’urgenza di avviare un cambiamento strutturale profondo, volto a superare le criticità del passato e a proiettare la Regione verso un futuro di maggiore efficienza e trasparenza.

L’intera operazione, lungi dall’essere una semplice formalità amministrativa, si configura come un intervento di riforma che mira a ridefinire il ruolo e le responsabilità degli attori istituzionali, promuovendo una governance più partecipata e orientata ai risultati.

L’auspicio di una conclusione prima di lunedì è quindi un segnale di determinazione, ma anche un monito all’impegno collettivo per costruire una Regione Calabria più moderna e competitiva.