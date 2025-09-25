Calabria: Salute, Giustizia e Futuro, una sfida urgente.

La nostra visione si proietta verso un futuro per questa terra, un futuro che troppo spesso sembra sfuggire, nonostante un patrimonio di risorse naturali e umane di ineguagliabile valore.

Un futuro che richiede un impegno radicale e una profonda trasformazione dei modelli attuali.

Al centro di questo impegno, il diritto alla salute, un diritto inalienabile che oggi, in Calabria, viene negato a una fetta sempre più ampia della popolazione.

Questa è la gravissima emergenza che ci troviamo ad affrontare.

La crisi sanitaria non è un problema isolato, ma il sintomo di un malessere più profondo: una diseguaglianza sociale radicata che si manifesta in ogni aspetto della vita, dall’accesso ai servizi essenziali alla possibilità di costruire un percorso di crescita personale e professionale.

Non possiamo più tollerare un sistema che abbandona intere comunità, condannandole a vivere in condizioni di precarietà e marginalizzazione.

La giustizia ambientale è un altro pilastro fondamentale della nostra agenda.

Dobbiamo proteggere il nostro territorio dalla devastazione, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile che rispetti l’ambiente e preservi le risorse naturali per le future generazioni.

Questo significa investire in energie rinnovabili, contrastare l’inquinamento e tutelare la biodiversità.

In un mondo segnato da conflitti e instabilità, le regioni hanno un ruolo cruciale da svolgere come fari di pace e solidarietà.

La tragedia che si sta consumando a Gaza, la sofferenza di un intero popolo, ci impongono un impegno morale e politico che va oltre i confini nazionali.

Eleggere una figura come Pasquale Tridico a Presidente della Regione significa dare voce a questi valori, schierandosi con chi lotta per la giustizia e la dignità umana.

Il nostro impegno non si limita alla competizione elettorale.

Avs sta crescendo, radicandosi nel tessuto sociale, come dimostrano i dati che emergono sia dalle rilevazioni pubbliche che da quelle interne.

Ogni tornata elettorale è un’opportunità per rafforzare la nostra presenza e ampliare la nostra influenza.

La decisione precipitosa di Occhiuto, motivata da calcoli personali e priva di rispetto per le istituzioni, ha anticipato la data delle elezioni.

Un atto che ha ulteriormente minato la credibilità della politica e ha alimentato la sfiducia dei cittadini.

Ma non ci siamo arresi.

Abbiamo raccolto la sfida, consapevoli della responsabilità che ci è stata affidata.

La nostra campagna elettorale non è solo una corsa al potere, ma un progetto di cambiamento radicale.

Un progetto che mira a restituire a questa terra la dignità, la speranza e il futuro che le spettano.

Un futuro in cui la salute, la giustizia e la pace non siano più parole vuote, ma diritti concreti e garantiti per tutti.

Un futuro in cui ogni calabrese possa sentirsi orgoglioso di essere parte di una regione che ha saputo riscoprire il suo ruolo di protagonista nella costruzione di un mondo più giusto e solidale.