Calabria Verde: Sostenibilità al centro del dibattito politico

Il Futuro Verde della Calabria: Un Confronto tra Visioni per la SostenibilitàUn dibattito cruciale si è svolto in Calabria, organizzato da Legambiente, mettendo a confronto il governatore uscente Roberto Occhiuto e l’europarlamentare Pasquale Tridico, due figure politiche con approcci distinti per affrontare le sfide ambientali che affliggono la regione.

L’incontro, incentrato su temi come la lotta ai cambiamenti climatici, la tutela del territorio, la gestione dei rifiuti e la valorizzazione del patrimonio naturale, ha offerto un’opportunità di chiarimento sulle strategie proposte per un futuro più sostenibile.

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, ha sottolineato l’urgenza di ancorare le politiche regionali a un quadro internazionale sempre più attento all’emergenza climatica.

La Calabria, particolarmente vulnerabile a eventi estremi legati al rischio idrogeologico, necessita di risposte concrete per ridurre le emissioni, adattarsi agli impatti inevitabili e migliorare radicalmente la gestione dei rifiuti, un nodo cruciale per la salute dell’ambiente e della comunità.

Le divergenze tra i due candidati sono state particolarmente evidenti nel confronto sulla gestione dei rifiuti.

Tridico ha accusato l’amministrazione uscente di una dipendenza eccessiva da operatori privati, evidenziando come tale scelta comporti un costo superiore rispetto a un sistema basato su impianti pubblici.

Quest’ultimo approccio, a suo dire, permetterebbe non solo di ottimizzare le risorse, ma anche di ridurre le tariffe per i cittadini.

Occhiuto ha replicato, ammettendo una riduzione della presenza privata, ma sottolineando la necessità di una gestione attenta, soprattutto per quanto riguarda la legalità.

Ha inoltre rimarcato l’obiettivo ambizioso di azzerare le discariche, una priorità che richiede investimenti e una pianificazione strategica.

La questione della discarica di Scala Coeli e San Giovanni in Fiore ha acceso un’ulteriore polemica.

La discarica di Scala Coeli, con il suo storico riversamento di percolato nel mar Ionio, è stata al centro dell’accusa di Tridico, che ha sollecitato una chiusura immediata.

La risposta di Occhiuto ha spiegato che l’impianto è attualmente fermo a causa della sospensione dell’autorizzazione, in attesa di accertamenti giudiziari.

Il dibattito si è esteso alle energie rinnovabili, un settore chiave per la transizione ecologica.

L’associazione Controvento ha manifestato il proprio dissenso verso nuovi impianti, raccogliendo quindicimila firme.

Tridico ha indicato la Sardegna come modello da seguire, con una riduzione delle aree idonee per nuove installazioni, e ha espresso favore per il fotovoltaico in aree industriali dismesse, minimizzando l’impatto ambientale.

Ha inoltre denunciato una speculazione nel settore eolico, derivante dalla mancanza di una pianificazione adeguata.

Occhiuto, pur riconoscendo l’importanza del fotovoltaico, ha espresso riserve sul modello sardo, che giudica troppo restrittivo.

Ha privilegiato l’installazione su tetti, capannoni, cave e aree dismesse, e ha espresso un interesse per l’eolico off-shore, giudicato più efficiente rispetto alle pale eoliche on-shore, considerate esteticamente problematiche.

Il confronto ha messo in luce non solo le divergenze programmatiche, ma anche le differenti sensibilità nei confronti di un tema cruciale per il futuro della Calabria: la necessità di un equilibrio tra sviluppo economico e tutela ambientale, tra innovazione tecnologica e rispetto del territorio.

La sfida per la regione è quella di costruire un modello di sviluppo sostenibile, capace di affrontare le sfide ambientali e garantire un futuro prospero per le generazioni a venire.