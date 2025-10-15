Corigliano-Rossano: la prima scuola inclusiva accessibile in Calabria

A Corigliano-Rossano si apre un capitolo inedito per l’istruzione inclusiva in Calabria: l’Istituto Tecnico Commerciale Luigi Palma sarà radicalmente trasformato per diventare la prima scuola regionalmente accessibile a studenti con disabilità sensoriali.

Un’iniziativa di portata nazionale, resa possibile dall’impegno concreto della Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, e frutto di una collaborazione proficua con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), a livello regionale e provinciale.

Questo non è un semplice intervento strutturale, ma una riprogettazione completa, guidata dall’esperienza diretta e dalle indicazioni specifiche dell’UICI.

Il progetto mira a creare un ambiente scolastico che non solo elimini le barriere fisiche, ma che promuova attivamente l’autonomia, la sicurezza e la piena partecipazione di ogni studente.

L’impianto innovativo prevede l’implementazione di tecnologie avanzate e soluzioni progettuali intelligenti: percorsi tattili guidati, mappe e segnalazioni in rilievo, sistemi di sintesi vocale integrati e ambienti delocalizzati e riorganizzati per garantire la fruibilità universale.

L’investimento di circa 350.000 euro, interamente finanziato dalla Provincia di Cosenza, sottolinea un indirizzo politico volto a porre l’inclusione scolastica al centro delle priorità.

“Nessuno deve essere escluso dalla possibilità di crescita e apprendimento”, ha affermato la Presidente Succurro, evidenziando come l’accesso equo all’istruzione sia un diritto fondamentale.

L’iniziativa non si limita a rispondere a un’esigenza normativa, ma riflette una visione di società che valorizza la diversità e promuove l’empatia.

L’UICI, con la sua profonda conoscenza delle esigenze delle persone con disabilità visive e uditive, si è rivelata un partner strategico per la realizzazione di un progetto realmente efficace e significativo.

Il riconoscimento formale, espresso attraverso la consegna di una targa da parte dei rappresentanti dell’UICI regionale e provinciale, Pietro Testa e Francesco Motta, testimonia la gratitudine per l’impegno costante e la sensibilità dimostrata dalla Provincia di Cosenza verso le persone con disabilità sensoriali.

Questo progetto, più che un investimento economico, rappresenta un investimento nel futuro, un passo concreto verso una società più equa, inclusiva e attenta alle esigenze di ogni cittadino.

Si tratta di un modello potenzialmente replicabile, un esempio virtuoso di come la collaborazione tra istituzioni e associazioni possa generare risultati tangibili e migliorare la qualità della vita di intere comunità.