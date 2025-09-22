Cosenza in Piazza per Gaza: 5000 in Sciopero e Proposte di Pace

Un’onda di protesta ha travolto Cosenza, mobilitando una folla stimata in circa cinquemila persone per uno sciopero generale volto a esprimere solidarietà alla popolazione di Gaza e a sostenere l’iniziativa della Global Sumud Flotilla.

Il corteo, un fiume umano che ha inondato le arterie cittadine, ha risuonato di slogan pacifici, un coro unanime contro la spirale di violenza che affligge il Medio Oriente.

Al cuore della mobilitazione, l’organizzazione sindacale Usb ha posto l’accento su una piattaforma di rivendicazioni che trascende l’immediato conflitto.

Oltre alla richiesta di un cessate il fuoco immediato in Palestina, l’Usb ha denunciato l’insensata corsa agli armamenti a livello globale, proponendo un’alternativa radicale: il riinvestimento delle ingenti risorse militari in settori cruciali per il benessere sociale, come la sanità pubblica, l’istruzione e i servizi sociali.

“La Calabria ha mostrato chiaramente la sua posizione,” ha affermato Stefano Catanzariti, esponente dell’Usb Cosenza, sottolineando l’importanza di un impegno civile concreto e responsabile.

Il blocco delle principali vie di comunicazione ha temporaneamente paralizzato una porzione significativa della città, evidenziando la portata e la determinazione della protesta.

Il corteo, composto da una variegata rappresentanza di cittadini, tra cui numerose famiglie con bambini, ha convergito verso lo svincolo autostradale di Cosenza Sud, nodo cruciale dell’autostrada A2 del Mediterraneo.

Su disposizione delle autorità di polizia, l’Anas ha dovuto procedere alla chiusura dello svincolo, in un gesto precauzionale volto a garantire la sicurezza pubblica di fronte alla massiccia presenza di manifestanti che si sono radunati lungo le strade di accesso.

L’evento trascende la semplice espressione di dissenso contro la guerra.

Rappresenta una manifestazione di profonda preoccupazione per le conseguenze umanitarie del conflitto, un appello alla necessità di una diplomazia efficace e di soluzioni pacifiche durature.

La mobilitazione di Cosenza si inserisce in un contesto globale di crescente consapevolezza e attivismo, un grido collettivo che chiede giustizia, equità e il rispetto dei diritti fondamentali di tutti i popoli.

Il gesto dei manifestanti, unendo pacifica resistenza e proposte alternative, suggerisce un percorso diverso, volto a costruire un futuro più giusto e sostenibile per le generazioni a venire.