Donzelli in Calabria per Occhiuto: un cambio di rotta per la regione.

La mobilitazione di Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, in Calabria, testimonia un impegno strategico a sostegno della candidatura di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali.

L’appoggio è motivato da una constatazione: l’azione amministrativa svolta da Occhiuto negli ultimi anni rappresenta una rottura significativa con decenni di immobilismo che hanno afflitto la regione.

Un cambiamento percepito come talmente radicale da trascendere la mera continuità politica, configurandosi come una vera e propria inversione di tendenza.

Donzelli ha espresso vivo apprezzamento per Wanda Ferro, leader del partito in Calabria e candidata alle regionali, sottolineando come la sua disponibilità a sostenere l’iniziativa, superando ogni necessità personale, rappresenti un gesto di generosità e attaccamento al territorio.

Questo episodio simboleggia un meccanismo di collaborazione interna al partito, che vede la leadership nazionale riconoscere e valorizzare figure chiave a livello locale, consolidando un tessuto di relazioni improntato alla fiducia e alla condivisione di obiettivi.

Roberto Occhiuto, nel suo intervento, ha evidenziato l’entusiasmo che anima la base di FdI, auspicando un risultato positivo che riconosca il lavoro svolto dal governo Meloni a livello nazionale.

Pur ricoprendo il ruolo di vice segretario nazionale di Forza Italia, ha ribadito la sua priorità verso la regione Calabria, assumendosi la responsabilità di guidare l’intera coalizione di centrodestra.

La sua prospettiva sottolinea come l’azione politica nazionale debba essere sempre ancorata alla concretezza delle esigenze locali, promuovendo una visione di sviluppo integrata e coerente.

Occhiuto ha inoltre rimarcato l’importanza delle liste presentate, interpretandole come espressione di un radicamento profondo del centrodestra nel tessuto territoriale.

La capacità di comunicare efficacemente il valore di un progetto che ha concretamente rilanciato la regione, dopo anni di stasi, rappresenta un fattore determinante per il successo elettorale.

La “bontà del lavoro svolto” si traduce in un “vento in poppa” per tutti i candidati, creando un clima di fiducia e ottimismo tra l’elettorato.

Wanda Ferro ha esplicitamente collegato la crescita di Fratelli d’Italia all’impegno del governo Meloni verso il Mezzogiorno, in particolare verso la Calabria.

L’attenzione alle esigenze del Sud non si traduce in promesse vaghe, ma in un’azione concreta di sostegno allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio.

La selezione dei candidati è improntata alla ricerca di figure che incarnino la realtà territoriale, culturale e lavorativa, portando un valore aggiunto non quantificabile in termini di semplici voti.

Si tratta di costruire un capitale umano capace di vincere le elezioni e, soprattutto, di governare con competenza e visione.

La ricandidatura di Roberto Occhiuto è percepita come una naturale conseguenza del suo impegno profuso per la regione Calabria.

Il suo tentativo di modificare la narrativa negativa che da tempo affligge la regione, attraverso la valorizzazione dei suoi punti di forza e delle sue specificità, si allinea perfettamente con le priorità di FdI.

Nonostante le numerose sfide ancora da affrontare, l’impegno a fornire risposte concrete e a perseguire un futuro prospero per la Calabria rimane saldo e determinato.

Si tratta di un percorso di rinascita che richiede dedizione, visione e una profonda comprensione delle dinamiche locali, elementi che caratterizzano l’azione di Roberto Occhiuto e del suo team.