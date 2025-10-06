Elezioni anticipate in Calabria: un atto di fiducia e un impegno per il futuro.

“Il percorso che ci ha condotto a questa decisione di anticipare le elezioni regionali in Calabria è stato complesso, frutto di un ampio confronto e di un profondo senso di responsabilità condivisa con i leader della coalizione che mi sostiene.

Desidero esprimere la mia più sentita gratitudine a ciascuno di loro per l’apertura al dialogo e la capacità di convergenza che hanno dimostrato in un momento cruciale per la nostra regione.

Tuttavia, al di là dei riconoscimenti istituzionali, il mio cuore è colmo di profonda riconoscenza verso i calabresi.

Questo risultato, che presagisco sarà ancora più significativo nel tempo, è un atto di fiducia incondizionata che mi riempie di orgoglio e mi impegna a onorare con dedizione e trasparenza.

Un pensiero particolare va rivolto a Nino Tridico, a cui ho espresso il mio apprezzamento per le parole di congratulazioni.

Ho avuto con lui un incontro costruttivo, durante il quale gli ho offerto la mia piena disponibilità a collaborare in qualsiasi ruolo egli ritenga opportuno, mettendo a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per il bene della Calabria.

La campagna elettorale che ci ha preceduto è stata intensa, a tratti segnata da toni accesi e da dinamiche che non riflettono i valori di pacifica convivenza che animano la nostra comunità.

È imperativo, ora, superare le divisioni e costruire un clima di collaborazione e riconciliazione.

Ho sollecitato Tridico, in quanto figura di spicco della tradizione politica regionale, a contribuire attivamente in questo sforzo di pacificazione, affinché la Calabria possa voltare pagina e guardare al futuro con rinnovata speranza.

Questo momento storico richiede un impegno collettivo, che vada al di là delle appartenenze politiche.

La sfida che ci attende è quella di rafforzare il tessuto sociale ed economico della nostra regione, contrastando le disuguaglianze, promuovendo l’innovazione e tutelando l’ambiente.

È mio preciso intento quello di ascoltare le voci dei calabresi, di coinvolgerli attivamente nelle scelte che riguardano il loro futuro e di lavorare incessantemente per costruire una Calabria più giusta, prospera e inclusiva.

La fiducia che mi è stata accordata rappresenta un mandato solenne, che intendo onorare con umiltà, impegno e passione.

“