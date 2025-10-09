Falcomatà resta in carica: scelta per stabilità e continuità.

In un contesto politico delicato, il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha espresso la ferma intenzione di rimanere in carica, declinando l’opzione di una dimissioni anticipate.

La decisione, lungi dall’essere una semplice scelta personale, si configura come un atto volto a preservare la stabilità istituzionale e a garantire la continuità amministrativa per la città e la Città Metropolitana, in vista delle prossime elezioni primaverili.

L’amministrazione Falcomatà, alle prese con un quadro giuridico complesso che altrimenti avrebbe potuto innescare procedure di scioglimento del Comune e di commissariamento, ritiene prioritario onorare gli impegni presi e gestire la transizione verso una nuova fase politica con responsabilità e trasparenza.

L’obiettivo primario è assicurare la piena funzionalità degli uffici e dei servizi essenziali, salvaguardando l’interesse pubblico e minimizzando eventuali disagi per la cittadinanza.

Riflettendo sulla recente vittoria nel Consiglio Regionale, ottenuta con la lista del Partito Democratico, Falcomatà ha sottolineato come la sua campagna elettorale si sia distinta per un approccio costruttivo e inclusivo.

Un percorso che ha evitato contrapposizioni frontali e ha privilegiato il dialogo e la ricerca di soluzioni condivise.

Il successo ottenuto, a suo dire, è il frutto di un impegno diretto e capillare sul territorio, lontano dalle dinamiche interne ai partiti e alle segreterie.

Questa strategia comunicativa ha permesso di creare un legame autentico con i cittadini, stimolando un senso di partecipazione attiva e spontanea, elementi che, a suo avviso, rappresentano la linfa vitale di una democrazia sana e partecipata.

Il sindaco sembra voler presentarsi come un punto di riferimento stabile, capace di interpretare le esigenze della comunità e di guidarla verso un futuro di crescita e sviluppo, mantenendo alta l’attenzione sulle problematiche locali e promuovendo un modello di governance basato sulla collaborazione e la responsabilità condivisa.

La scelta di non dimettersi, in questo senso, si configura non solo come una questione formale, ma come un atto di fiducia nei confronti dei cittadini e un impegno a portare a termine il mandato con la stessa determinazione e spirito di iniziativa che lo hanno contraddistinto finora.