mercoledì 1 Ottobre 2025
17.6 C
Catanzaro
Catanzaro Politica

Lamezia, corteo per Gaza e denuncia delle storture calabresi

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un corteo vibrante, composto da circa un centinaio di persone, ha attraversato le vie di Lamezia Terme, esprimendo una profonda solidarietà al popolo palestinese e un sostegno deciso alla missione umanitaria della Flotilla.

La manifestazione, animata da slogan e striscioni, ha rappresentato un atto di denuncia verso una situazione che i promotori definiscono inequivocabilmente genocida.
Il fulcro della protesta risiede nella critica nei confronti del ruolo del governo italiano, accusato di una connivenza silenziosa, se non attiva, nelle azioni militari israeliane a Gaza.
Mentre le forze armate israeliane intensificano i loro attacchi, colpendo anche le imbarcazioni che tentano di portare aiuti vitali attraverso il blocco, l’assenza di un’azione diplomatica significativa da parte dell’Italia, unitamente a un supporto incondizionato e ininterrotto, configura, a loro avviso, una complicità ineludibile.
Si contesta la passività di fronte alla crescente violenza e alle conseguenze umanitarie disastrose per la popolazione civile palestinese.
La manifestazione non si è limitata alla denuncia del conflitto israelo-palestinese.
I partecipanti hanno colto l’occasione per sollevare questioni urgenti che affliggono la regione calabrese, evidenziando un contrasto stridente tra le priorità nazionali e le reali necessità del territorio.

Viene denunciata una visione distorta della Calabria, percepita come un’area da sfruttare a fini elettorali e propagandistici, un “territorio di conquista” per ambizioni politiche, come esemplificato dal controverso progetto del ponte sullo Stretto, un’opera considerata un diversivo dalle reali problematiche che affliggono la regione.

L’attenzione si è poi spostata sulle criticità che minano il tessuto sociale ed economico della Calabria.

Si denunciano le carenze strutturali che costano vite umane, come gli incidenti sul lavoro e la mancanza di servizi di emergenza.
La chiusura di scuole e ospedali, l’abbandono delle aree interne, la precarietà della viabilità post-alluvione, tutto ciò riflette una profonda crisi di governance e una gestione delle risorse inadeguata, che nega alla popolazione calabrese il diritto a una vita dignitosa.

La manifestazione ha quindi assunto una valenza più ampia, diventando un grido di protesta contro un sistema che privilegia progetti faraonici e interessi politici, trascurando le esigenze primarie della comunità e perpetuando un ciclo di marginalizzazione e abbandono.

Il corteo ha rappresentato un tentativo di creare un ponte tra due crisi distanti geograficamente, ma accomunate da un profondo senso di ingiustizia e dalla necessità di un cambiamento radicale.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved