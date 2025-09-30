Lamezia, corteo per Gaza e denuncia delle storture calabresi

Un corteo vibrante, composto da circa un centinaio di persone, ha attraversato le vie di Lamezia Terme, esprimendo una profonda solidarietà al popolo palestinese e un sostegno deciso alla missione umanitaria della Flotilla.

La manifestazione, animata da slogan e striscioni, ha rappresentato un atto di denuncia verso una situazione che i promotori definiscono inequivocabilmente genocida.

Il fulcro della protesta risiede nella critica nei confronti del ruolo del governo italiano, accusato di una connivenza silenziosa, se non attiva, nelle azioni militari israeliane a Gaza.

Mentre le forze armate israeliane intensificano i loro attacchi, colpendo anche le imbarcazioni che tentano di portare aiuti vitali attraverso il blocco, l’assenza di un’azione diplomatica significativa da parte dell’Italia, unitamente a un supporto incondizionato e ininterrotto, configura, a loro avviso, una complicità ineludibile.

Si contesta la passività di fronte alla crescente violenza e alle conseguenze umanitarie disastrose per la popolazione civile palestinese.

La manifestazione non si è limitata alla denuncia del conflitto israelo-palestinese.

I partecipanti hanno colto l’occasione per sollevare questioni urgenti che affliggono la regione calabrese, evidenziando un contrasto stridente tra le priorità nazionali e le reali necessità del territorio.

Viene denunciata una visione distorta della Calabria, percepita come un’area da sfruttare a fini elettorali e propagandistici, un “territorio di conquista” per ambizioni politiche, come esemplificato dal controverso progetto del ponte sullo Stretto, un’opera considerata un diversivo dalle reali problematiche che affliggono la regione.

L’attenzione si è poi spostata sulle criticità che minano il tessuto sociale ed economico della Calabria.

Si denunciano le carenze strutturali che costano vite umane, come gli incidenti sul lavoro e la mancanza di servizi di emergenza.

La chiusura di scuole e ospedali, l’abbandono delle aree interne, la precarietà della viabilità post-alluvione, tutto ciò riflette una profonda crisi di governance e una gestione delle risorse inadeguata, che nega alla popolazione calabrese il diritto a una vita dignitosa.

La manifestazione ha quindi assunto una valenza più ampia, diventando un grido di protesta contro un sistema che privilegia progetti faraonici e interessi politici, trascurando le esigenze primarie della comunità e perpetuando un ciclo di marginalizzazione e abbandono.

Il corteo ha rappresentato un tentativo di creare un ponte tra due crisi distanti geograficamente, ma accomunate da un profondo senso di ingiustizia e dalla necessità di un cambiamento radicale.