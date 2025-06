Lamezia Terme: Affluenza in calo, un campanello d’allarme per la politica locale.

A Lamezia Terme, la partecipazione al ballottaggio per la carica di sindaco ha segnato un significativo ridimensionamento rispetto al primo turno, con un calo di ben quattordici punti percentuali. Questo dato, che registra un’affluenza del 45,12% tra gli aventi diritto al voto, riflette un quadro di disaffezione e, potenzialmente, un disinteresse crescente nei confronti della politica locale. Il contrasto con il primo scrutinio, attestatosi al 59,39%, evidenzia una dinamica complessa, che necessita di un’analisi più approfondita per comprenderne le cause.La sfida per la guida della città vede contrapporsi due figure politiche con visioni e background differenti: Mario Murone, sostenuto dalle forze di centrodestra, e Doris Lo Moro, candidata del campo largo di centrosinistra. Questa competizione, che si è sviluppata in un contesto socio-economico delicato per la città, assume un’importanza cruciale per il futuro di Lamezia Terme.Il decremento dell’affluenza solleva interrogativi legittimi sulla percezione che i cittadini hanno della politica locale e sulla loro fiducia nelle istituzioni. Diversi fattori potrebbero aver contribuito a questo fenomeno: la lunghezza della campagna elettorale, la complessità delle tematiche affrontate, una certa saturazione informativa o, più semplicemente, una sensazione di distanza tra i candidati e le reali esigenze della popolazione.L’analisi di questo dato va oltre la mera constatazione di una diminuzione della partecipazione. È un campanello d’allarme che invita i candidati, una volta eletto il nuovo sindaco, a impegnarsi in un processo di ricostruzione del rapporto con la comunità. Questo implica non solo l’attuazione di politiche efficaci per risolvere i problemi concreti della città, ma anche un’apertura al dialogo, alla trasparenza e alla partecipazione attiva dei cittadini nella vita pubblica.La bassa affluenza non è un semplice dato statistico, ma una fotografia che ritrae una necessità impellente: quella di rinnovare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e di riaccendere la passione civica, restituendo alla politica locale il ruolo di motore di sviluppo e di progresso sociale. Il ballottaggio rappresenta un’opportunità per i lametini di esprimere la propria voce e di contribuire a costruire un futuro migliore per la loro città.