Lamezia Terme: un ringraziamento che guarda al futuro.

L’eco del sostegno ricevuto in queste settimane risuona con una profondità commovente. Un’onda di affetto e fiducia che permea il percorso che abbiamo intrapreso, e per la quale esprimo la mia più sentita riconoscenza. Questa è la riflessione di Doris Lo Moro, candidata del centrosinistra per la carica di Sindaco di Lamezia Terme, in un messaggio che trascende la mera dichiarazione post-elettorale.Non si tratta semplicemente di un epilogo, ma di una narrazione in divenire. Il sogno che abbiamo nutrito insieme non era un progetto isolato, un’ambizione personale, ma una visione collettiva, un progetto di comunità plasmato attraverso incontri, dibattiti, e un costante scambio di idee. La partecipazione sentita e appassionata che abbiamo osservato in ogni evento pubblico, la presenza costante e vibrante dei cittadini, sono immagini indelebili che rimarranno impressi nella memoria. Un ringraziamento speciale va rivolto ai giovani, veri e propri artefici di questo percorso. La loro energia, il loro entusiasmo, la loro capacità di guardare al futuro con ottimismo e determinazione, hanno rappresentato una forza motrice imprescindibile. A loro, in particolare, voglio comunicare che la fiamma di questa visione non si spegne. Questo non è un punto di arrivo, ma una tappa fondamentale in un viaggio più ampio, un seme piantato che germoglierà in nuove forme, interpretazioni e voci.Il giorno dopo, come un nuovo inizio, ci invita a raccogliere le lezioni apprese, a ripartire con rinnovata energia, a rafforzare i legami che ci uniscono. Significa guardare avanti, non con la delusione di un risultato non raggiunto, ma con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di solido e duraturo. Il sogno continuerà ad evolversi, assumendo nuove vesti, nuovi protagonisti, nuove prospettive, ma la sua essenza, il suo spirito, rimarrà intatto: un impegno costante per il bene comune, per una Lamezia Terme più giusta, inclusiva e prospera. Il futuro appartiene a coloro che sanno trasformare la passione in azione, la visione in progetto, e la speranza in realtà. E noi, insieme, continueremo a farlo.