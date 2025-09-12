Lupi a Lamezia: Noi Moderati punta al sostegno di Occhiuto in Calabria

A Lamezia Terme, il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha delineato una visione ambiziosa per le prossime elezioni regionali calabresi, ribadendo il ruolo chiave del suo partito nel sostenere la riconferma del presidente Roberto Occhiuto e proiettando Noi Moderati come una forza sorprendente nel panorama politico regionale.

L’evento, a cui ha partecipato anche il vicecoordinatore nazionale e regionale Pino Galati, insieme a figure di spicco del partito e ai candidati, ha segnato un momento di ripartenza e di rinnovamento per il centrodestra in Calabria.

Lupi ha espresso un forte ottimismo, sottolineando come le liste presentate rappresentino un ritorno di speranza per molti elettori delusi, che avevano abbandonato la partecipazione politica.

“Abbiamo ridato voce a chi si era allontanato, a chi cercava un’alternativa seria e competente”, ha affermato, evidenziando la capacità di Noi Moderati di intercettare un’area di scontento e di offrire una proposta politica concreta e responsabile.

La forza del partito, riconosciuta a livello nazionale, si traduce, secondo Lupi, nella possibilità di restituire dignità alla politica, intesa come capacità di ascolto, competenza e coraggio di dire “no” quando necessario.

L’obiettivo primario è, dunque, riconnettere la politica con le esigenze reali della popolazione, ponendo al centro la responsabilità e la concretezza delle azioni.

Il leader di Noi Moderati ha lanciato una critica severa nei confronti del centrosinistra, accusato di aver sacrificato principi fondamentali per stringere alleanze opportunistiche, citando specificamente il ritorno in discussione del reddito di cittadinanza.

“La dignità si conquista con il lavoro, con una retribuzione giusta, non con l’assistenzialismo”, ha dichiarato, auspicando un ritorno a politiche che incentivino l’occupazione e promuovano l’autonomia individuale.

In questo scenario, il centro politico, incarnato da Noi Moderati, assume un ruolo cruciale per garantire stabilità e responsabilità nell’azione di governo.

Galati, a sua volta, ha enfatizzato il radicamento territoriale delle liste di Noi Moderati, composte da figure con esperienza politica, ma anche aperte all’apporto della società civile, dei giovani e delle donne.

Questa apertura e inclusività, secondo Galati, costituisce un elemento distintivo e un punto di forza per affrontare le sfide che attendono la Calabria.

Lupi ha inoltre auspicato che Noi Moderati possa ottenere un contributo determinante per il presidente Occhiuto, fornendo una solida presenza politica in consiglio regionale e offrendo un sostegno costante alla sua azione amministrativa.

L’ambizione è quella di consolidare il ruolo di Noi Moderati come quarta forza politica del centrodestra, una realtà solida e autorevole, capace di proporre soluzioni concrete e di interpretare al meglio le istanze del territorio.

La sfida, in definitiva, è quella di dimostrare come la responsabilità e la competenza possano essere gli strumenti migliori per affrontare le difficoltà e costruire un futuro migliore per la Calabria.