Nuova Giunta Regionale: Occhiuto punta su esperienza e parità.

La composizione della nuova giunta regionale calabrese, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto, segna l’inizio di un secondo mandato caratterizzato da una riorganizzazione strategica e da una visione orientata all’adeguamento normativo e all’ampliamento delle competenze operative.

Il decreto di nomina, siglato dal Presidente, formalizza l’ingresso in giunta di figure che, con un solido background politico e territoriale, sono chiamate a interpretare le istanze di un’intera regione.

Il Presidente Occhiuto ha espresso profonda gratitudine ai vertici dei partiti di maggioranza, riconoscendo il ruolo cruciale del loro supporto e della collaborazione sinergica che ha preceduto e accompagnato la formazione dell’esecutivo.

Questa nascita è il risultato di un processo decisionale condiviso, che ha privilegiato figure profondamente radicate nel tessuto politico calabrese.

La scelta di includere prevalentemente candidati alle elezioni regionali denota un desiderio di continuità con le promesse elettorali e di rappresentare fedelmente le aspirazioni della popolazione.

Un elemento distintivo di questa giunta è l’attenzione alla parità di genere, un principio fondamentale che si riflette nella composizione equilibrata dell’organico.

Parallelamente, è stata garantita una rappresentanza geografica omogenea, con due assessori provenienti da ciascuna delle tre circoscrizioni elettorali (Nord, Centro e Sud), assicurando che le esigenze specifiche di ogni area siano adeguatamente considerate.

L’esecutivo, inizialmente composto da sette membri, si prefigge un percorso di espansione.

Già nel mese di novembre, verrà sottoposta all’approvazione del Consiglio regionale una legge di modifica dello Statuto calabrese, necessaria per allinearsi alle nuove normative nazionali.

Questa revisione statutaria aprirà la strada all’inserimento di due ulteriori assessori, designati rispettivamente dalla Lega e dal gruppo Noi Moderati, ampliando così la capacità operativa della giunta e permettendo una più articolata gestione delle diverse aree di competenza.

L’accento posto sulla revisione dello Statuto rivela una volontà di modernizzare gli strumenti legislativi regionali, rispondendo alle mutate esigenze del contesto nazionale e comunitario.

Questo impegno sottolinea l’importanza di un’azione di governo proattiva e in grado di anticipare le sfide del futuro.

La nuova giunta si presenta con l’obiettivo di affrontare le priorità regionali – sviluppo economico, infrastrutture, sanità, ambiente – attraverso una governance collaborativa e trasparente, in stretta relazione con i territori e le parti sociali.

Il Presidente Occhiuto ha augurato buon lavoro a tutti i membri dell’esecutivo, confidando nella loro dedizione e competenza per contribuire al progresso della Calabria.

La squadra è chiamata a incarnare un nuovo spirito di collaborazione e innovazione, mettendo al servizio della comunità la propria esperienza e il proprio impegno.