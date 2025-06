Nuovo Sindaco a Lamezia: Impegno, Trasparenza e Futuro Comune

Assumo con profonda consapevolezza e un rinnovato senso di dedizione la responsabilità di guidare la comunità lametina. La proclamazione odierna, avvenuta alla presenza delle istituzioni giudiziarie e forensi, rappresenta non un punto di arrivo, ma il preludio di un percorso impegnativo, un atto formale che sancisce l’inizio di una fase cruciale per il futuro di Lamezia Terme.Il mio impegno sarà improntato alla trasparenza, all’ascolto attivo e alla costante ricerca del bene comune, valori che guideranno ogni mia decisione. In questi giorni intensi di transizione, ho intrapreso un dialogo costruttivo con le diverse anime politiche, al fine di raccogliere stimoli e proposte per delineare una visione condivisa e una squadra di governo coesa e competente.Auspico, con fermezza, che l’orizzonte politico lametino si tinga di spirito collaborativo, superando le divisioni ideologiche e ponendo al centro l’interesse primario della collettività. È imperativo che maggioranza e opposizione si riconoscano come interlocutori legittimi, compartecipi di un progetto volto a restituire a Lamezia Terme il ruolo di fulcro regionale che le compete, valorizzandone il potenziale economico, sociale e culturale.La sfida che ci attende è complessa: occorre affrontare con coraggio le criticità strutturali che affliggono la città, promuovendo politiche innovative in grado di generare sviluppo sostenibile, occupazione e benessere per tutti i cittadini. Il consiglio comunale dovrà configurarsi come un luogo di confronto aperto e inclusivo, capace di favorire la partecipazione attiva dei cittadini e di tradurre le loro istanze in azioni concrete. La trasparenza dell’amministrazione sarà un pilastro fondamentale: ogni decisione, ogni atto amministrativo, dovrà essere accessibile e comprensibile, al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini e di promuovere una cultura della legalità e della responsabilità.La cerimonia di passaggio del testimone con il sindaco uscente, Paolo Mascaro, ha rappresentato un momento di raccoglimento e di consapevolezza delle sfide che ci attendono. L’indossare la fascia tricolore è un onore, ma anche un impegno solenne nei confronti della comunità lametina.Nei prossimi giorni, seguiranno la convocazione del primo Consiglio comunale e la nomina degli assessori, figure chiave per la realizzazione del programma di governo. Il mio obiettivo è costruire un’amministrazione efficiente, orientata ai risultati e al servizio esclusivo dei cittadini.