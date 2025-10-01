Occhiutto per la Calabria: Stabilità, Sviluppo e Futuro.

La candidatura di Roberto Occhiuto rappresenta, per la Calabria, un’opportunità concreta di consolidare un percorso di rinnovamento e sviluppo, un’ambizione che si radica in una visione pragmatica e proiettata al futuro.

L’auspicio di una riconferma a capo dell’esecutivo regionale non si fonda su un mero mantenimento dello *status quo*, ma sulla necessità di preservare e accelerare un’azione amministrativa che ha già prodotto risultati tangibili, nonostante le complesse sfide ereditate.

Il Ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, durante un incontro elettorale a Crotone, ha sottolineato come l’azione di Occhiuto si caratterizzi per un approccio responsabile e lungimirante, capace di coniugare la gestione delle emergenze con la pianificazione strategica.

La rinuncia del Presidente a determinate posizioni, dimostrando una maturità politica e un forte senso dell’etica pubblica, è un atto che merita il riconoscimento e la fiducia dei cittadini calabresi, un atto di umiltà che rafforza la credibilità dell’intera classe dirigente.

La collaborazione tra la Regione Calabria e il Governo centrale è un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile del territorio.

L’investimento del Governo attraverso la candidatura di figure competenti come Wanda Ferro – coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia – testimonia l’impegno a supportare la Regione nel superamento delle difficoltà strutturali e a liberare il potenziale inespresso.

Questo investimento non è un atto di faziosità politica, ma un segnale di continuità e sostegno a un progetto di sviluppo che mira a coinvolgere tutti gli attori sociali ed economici.

Il percorso di risanamento e valorizzazione della Calabria non può prescindere da un approccio integrato che comprenda la promozione dello sport come motore di aggregazione e salute, e l’attenzione alle politiche giovanili come investimento nel futuro.

L’impegno del Presidente Occhiuto in questi settori, unitamente alla competenza dei suoi assessori, ha contribuito a creare le condizioni per una crescita equilibrata e inclusiva.

La sfida che attende la Calabria è complessa, ma la visione di un futuro prospero e sostenibile rimane un obiettivo raggiungibile, a patto di continuare a lavorare con determinazione, coerenza e spirito di collaborazione, preservando l’etica e la trasparenza come valori imprescindibili per il bene comune.

La riconferma di Roberto Occhiuto rappresenta, in questo contesto, una garanzia di stabilità e continuità, un segno tangibile dell’impegno a perseguire un cambiamento profondo e duraturo per la regione.