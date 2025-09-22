Resilienza e Mafia: Schlein per una Comunità Forte.

La resilienza di una comunità, la sua capacità di resistere all’erosione silenziosa e pervasiva della criminalità organizzata, non si misura solo con l’efficacia delle operazioni di polizia o con la severità delle condanne.

Essa affonda le sue radici in un tessuto sociale solido, in un sistema di welfare inclusivo e in una profonda consapevolezza civica, elementi che la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha sottolineato durante la sua visita a Vibo Valentia, in sostegno del candidato Pasquale Tridico.

La lotta alla mafia non può essere relegata a un mero problema di ordine pubblico, ma deve essere riconosciuta come una questione identitaria, un pilastro fondamentale per la costruzione di una società equa e prospera.

La criminalità organizzata prospera non solo attraverso l’intimidazione e la violenza, ma anche, e soprattutto, sfruttando le debolezze e le disuguaglianze sociali.

Essa si alimenta della frustrazione, della precarietà e della mancanza di opportunità, insinuandosi nelle crepe di un sistema che non riesce a rispondere efficacemente ai bisogni dei suoi cittadini.

Per contrastare efficacemente questa minaccia, è essenziale un approccio multidimensionale che vada oltre la repressione.

Lo Stato deve essere presente, proattivo, offrendo servizi essenziali e opportunità concrete a chi si trova in condizioni di svantaggio.

Questo significa investire nell’istruzione, nella sanità, nella creazione di posti di lavoro dignitosi e nel sostegno al reddito delle famiglie a basso reddito.

Non si tratta solo di fornire assistenza, ma di creare le condizioni per l’emancipazione, per consentire a ciascuno di sviluppare il proprio potenziale e di partecipare attivamente alla vita sociale ed economica.

La segretaria Schlein ha evidenziato come la mafia si appropri in modo subdolo di ciò che dovrebbe essere un diritto inalienabile: l’accesso alla salute, all’istruzione, al lavoro.

Quando la richiesta di un servizio diventa un “favore” da chi dovrebbe garantirlo, si apre la strada alla corruzione, all’omertà e alla collusione.

La lotta alla mafia non è solo una battaglia legale o giudiziaria, ma anche una battaglia culturale ed educativa.

È necessario promuovere una cultura della legalità, del rispetto dei diritti e della responsabilità civica, soprattutto tra i giovani.

Le scuole, in particolare, devono diventare luoghi di formazione non solo intellettuale, ma anche etica e civica, dove si insegni ai ragazzi a riconoscere i segnali della criminalità, a difendere i propri diritti e a partecipare attivamente alla vita democratica.

La segretaria ha inoltre sottolineato l’importanza di contrastare ogni forma di discriminazione, poiché l’esclusione e la marginalizzazione alimentano la percezione di ingiustizia e creano terreno fertile per la criminalità.

Una società inclusiva, che valorizzi la diversità e garantisca pari opportunità a tutti, è una società più forte e resiliente.

È fondamentale riconoscere e sostenere il lavoro incessante svolto dalla magistratura e dalle forze dell’ordine, pilastri imprescindibili nella difesa della legalità.

Tuttavia, la loro azione non può essere sufficiente se non affiancata da un impegno politico e sociale volto a creare una società più giusta, equa e inclusiva, una società che non lasci nessuno indietro e che offra a tutti la possibilità di costruire un futuro migliore.

La vera vittoria sulla mafia non si ottiene solo con le manette, ma con la costruzione di una comunità coesa e consapevole, capace di resistere alle tentazioni del potere e di difendere i propri valori.