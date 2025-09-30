Sanità calabrese: Meloni annuncia la fine del commissariamento.

La recente dichiarazione della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un evento a Lamezia Terme, segna una tappa significativa nel percorso di riqualificazione del sistema sanitario calabrese.

L’annuncio dell’avvio della procedura formale per la cessazione della gestione commissariale rappresenta non solo un atto politico, ma testimonia un’evoluzione complessa e, auspicabilmente, duratura per la sanità in una regione che ha affrontato sfide profonde e strutturali.

L’intervento commissariale, pur necessario in situazioni di emergenza come quella vissuta dalla Calabria, è sempre destinato ad essere una misura provvisoria, un “tamponamento” volto a stabilizzare un sistema in crisi.

La sua conclusione, pertanto, non deve essere interpretata come un semplice atto burocratico, ma come l’inizio di una fase cruciale, caratterizzata dalla necessità di consolidare i progressi compiuti e di affrontare le cause profonde che hanno portato al collasso del sistema.

La sanità calabrese, per decenni, è stata afflitta da problematiche endemiche, intrecciate in una rete di inefficienze, carenze di personale, corruzione e gestione inadeguata delle risorse.

Il commissariamento ha contribuito a ristabilire un minimo di ordine, a ripulire alcune aree critiche e a implementare misure correttive urgenti.

Tuttavia, la vera sfida risiede nella costruzione di un modello sanitario sostenibile, equo e di qualità, capace di rispondere ai bisogni reali della popolazione.

Questo richiede un approccio multidimensionale, che coinvolga non solo le istituzioni politiche e la dirigenza sanitaria, ma anche i professionisti sanitari, i pazienti, le associazioni di categoria e la società civile.

È necessario investire in infrastrutture moderne, in tecnologie all’avanguardia e, soprattutto, nella formazione e nella valorizzazione del capitale umano.

Occorre rafforzare la medicina territoriale, incentivare la prevenzione e promuovere l’integrazione tra ospedale e territorio.

La trasparenza e la responsabilità devono diventare i pilastri fondamentali della nuova governance sanitaria.

I dati sull’attività ospedaliera, sui risultati delle terapie, sui costi delle prestazioni devono essere resi pubblici e accessibili a tutti.

I professionisti sanitari devono essere chiamati a rendere conto del proprio operato, con meccanismi di valutazione chiari e rigorosi.

La volontà politica di uscire dalla gestione commissariale è un segnale positivo, ma il successo di questa transizione dipenderà dalla capacità di implementare riforme strutturali, di rafforzare i controlli e di garantire la partecipazione attiva di tutti gli stakeholder.

L’obiettivo non è solo cessare un regime di emergenza, ma costruire un sistema sanitario resiliente, capace di affrontare le sfide future e di garantire a tutti i cittadini calabresi il diritto alla salute.

La fiducia nella ripresa, espressa dalla Presidente Meloni, deve tradursi in azioni concrete e in un impegno costante per il bene comune.