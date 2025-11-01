Sanità Calabrese: Verso l’Autonomia Dopo il Commissariamento

L’avvio di una fase di transizione significativa per il sistema sanitario calabrese segna un punto di svolta cruciale.

Il Ministero della Salute, guidato da Orazio Schillaci, ha ufficialmente dato il via alle procedure volte a concludere il periodo di commissariamento che ha caratterizzato la sanità regionale negli ultimi anni.

La finalizzazione di questa complessa operazione, lungi dall’essere una mera formalità amministrativa, rappresenta il coronamento di un percorso di riorganizzazione e di rafforzamento delle infrastrutture sanitarie, auspicabilmente finalizzato a restituire piena autonomia gestionale alla Regione Calabria.

La decisione di confermare Roberto Occhiuto nella veste di commissario, in questa fase delicata di passaggio, testimonia la fiducia del Ministero nel lavoro svolto e nell’impegno profuso per la riqualificazione del sistema.

Questo appuntamento non è percepito come una semplice chiusura di un capitolo, bensì come un’opportunità per consolidare i progressi compiuti e affrontare le sfide future con una rinnovata visione strategica.

Il percorso compiuto dalla sanità calabrese, pur con le difficoltà intrinseche a un contesto complesso come quello regionale, ha mostrato segnali di miglioramento significativi.

L’incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), con un andamento più favorevole rispetto ad altre aree geografiche italiane, costituisce un dato oggettivo che attesta un impegno concreto nella direzione di un’offerta sanitaria più ampia e accessibile ai cittadini.

Tuttavia, la conclusione del commissariamento non deve essere interpretata come un punto di arrivo, ma come un punto di partenza per un nuovo ciclo di sviluppo.

Sarà fondamentale garantire la sostenibilità dei miglioramenti ottenuti, investendo in personale qualificato, in tecnologie all’avanguardia e in modelli organizzativi innovativi.

L’attenzione dovrà essere focalizzata sulla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure, sulla promozione della prevenzione e sulla costruzione di un sistema sanitario integrato, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di una popolazione sempre più anziana e con patologie complesse.

L’uscita dal commissariamento rappresenta, in definitiva, una sfida importante per l’intera comunità calabrese, che dovrà impegnarsi attivamente nella costruzione di un futuro in cui la salute sia un diritto garantito a tutti, senza distinzioni geografiche o socio-economiche.

Il monitoraggio continuo dei parametri di performance, la trasparenza nell’utilizzo delle risorse e la collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e cittadini saranno elementi imprescindibili per il successo di questa nuova fase.